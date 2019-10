Tânără din Corabia, răpită de fostul concubin Doi barbați, tata și fiu, au rapit, luni, 7 octombrie 2019, de pe o strada din Corabia, o fata de 26 de ani. Fata a avut in trecut o relație cu cel mai tanar dintre rapitori, care ar fi caștigat și bani de pe urma acesteia, insa in prezent, deși barbatul a incercat prin toate […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Efectul Dinca! O tanara de 26 a fost rapita de pe strada și dusa in Caracal Efectul Dinca! O tanara de 26 a fost rapita de pe strada și dusa in Caracal O tanara de 26 de ani din Corabia, județul Olt, a fost luata cu forța de pe strada de catre doi barbați necunoscuți, urcata in mașina…

- O tanara in varsta de 26 de ani a fost rapita de doi barbați și dusa la Caracal. Aceasta ar fi fost urcata cu forta intr-un autoturism argintiu, care s-a indreptat intr-o directie necunoscuta. Cei doi barbati au fost retinuti pentru 24 de ore. Alarma a fost data un barbat, din orasul Corabia, judetul…

- Un barbat in varsta de 25 si unul in varsta de 49 de ani, care luni, pe o strada din Corabia, ar fi urcat cu forta intr o masina o tanara pe care au transportat o apoi spre Caracal, au fost retinuti pentru lipsire de libertate si lovire sau alte violente, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean…

- O tanara de 26 de ani a fost luata de pe o strada din Corabia, urcata cu forța intr-o mașina și dusa in Caracal. Doi barbați au fost reținuți in acest caz și vor fi prezentați, marți, parchetului cu propunere de arestare preventiva. Potrivit unui comunicat al IPJ Olt, un barbat din Corabia a sunat […]…

- O tanara de 26 de ani a fost luata de pe o strada din Corabia, urcata cu forța intr-o mașina și dusa in Caracal. Doi barbați au fost reținuți in acest caz și vor fi prezentați, marți, parchetului cu propunere de arestare preventiva.Potrivit unui comunicat al IPJ Olt, un barbat din Corabia…

- O fata in varsta de 26 ani, din Corabia, a fost rapita de pe strada de doi barbati, dupa ce acestia au stat o noapte la panda. Barbatii sunt ruda si aveau legatura cu victima, care, conform anumitor surse, ar fi fost in trecut exploatata de unul dintre barbati.

- Cazul Luizei Melencu si al Alexandrei Macesanu, tinerele rapite de Gheorghe Dinca, a scos la iveala numeroase nereguli, legaturi ale interlopilor din zona cu oameni influenti si nu numai. Joi, pe 5 septembrie, chiar in plin scandal la Caracal, o alta fata a fost rapita la iesirea spre Corabia.

- Campionatul National de Beach Handball se desfasoara in perioada 1 4 august, pe plaja Banana Beach din Venus, atat la masculin, cat si la feminin. Participa echipe din Constanta, Medgidia, Tulcea, Macin, Cernavoda, Galati, Targoviste, Ploiesti, Plopeni, Ghimbav, Brazi, Corabia, Baia Mare, Arad, Cluj…