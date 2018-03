Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri solicitarea procurorilor DNA de a inlocui masura controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. Un procuror de la DNA a cerut vineri...

- In acelasi dosar, Tiberiu Urdareanu, proprietar al grupului de firme UTI, a fost condamnat la opt luni de inchisoare cu suspendare, pentru dare de mita. Alti doi directori, Iulius Gabriel Mardarasevici (UTI) si Mihail Tanasescu (IBC SRL), au fost condamnati la cate 1 an de inchisoare cu suspendare pentru…

- Senatorul PNL de Cluj Marius Nicoara a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare, dupa ce, in noiembrie 2014, s-a urcat baut la volan si a provocat un accident rutier in care o persoana a fost ranita. Decizia este definitiva. Read More...

- Parlamentarul clujean a facut apel la sentința și a cerut sa fie achitat. Luna aceasta, magistratii Înaltei Curti de Casatie si Justitie au respins demersul și au dispus menținerea primei decizii, scrie ziardecluj.ro. "(...)condamna pe inculpatul Nicoara Marius…

- Martin Shkreli, cunoscut sub sintagma "most hated man in USA" dupa ce a crescut de 58 de ori prețul unui medicament folosit în tratarea infecției cu HIV a fost condamnat la șapte ani de închisoare, informeaza BBC.

- Fostul primar al municipiului Buzau, Constantin Boscodeala scapa de condamnarea la inchisoare in dosarul Orizont in care a fost cercetat pentru abuz in serviciu dupa ce a fost trimis in judecata de DNA alaturi Viorica Stana, fost sef al Oficiului de Cadastru si Nicolae Trandafir, fost director al Statiunii…

- Desi incidentul s-a produs in cursul serii, aceasta a fost transportata la o unitate medicala din Botosani, orasul in care fata locuieste impreuna cu familia ei, iar ulterior, dupa ce a fost stabilizata si investigata de medicii urgentisti botosaneni, a fost transportata la Iasi, unde a ajuns la ora…

- O fata in varsta de 13 ani s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc din Botosani, aceasta fiind transferata in stare critica la Iasi, dupa ce a suferit multiple traumatisme. Cadrele medicale au fost alertate de catre familia tinerei, la fata locului deplasandu-se un echipaj TIM SMURD, dar si unul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.

- Caz cutremurator in municipiul Botoșani, duminica noapte. O fata de 13 ani a fost transferata in stare critica la Iași, dupa o cadere in gol de la etajul IV al unui bloc din cartierul Grivița. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD și din cazua starii grave in care fata se afla, adolescenta a […]…

- Caz cutremurator în municipiul Botoșani, duminica noapte. O fata de 13 ani a fost transferata în stare critica la Iași, dupa o cadere în gol de la etajul IV al unui bloc din cartierul Grivița.

- Momente de coșmar pentru familia imperiala germana. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern, in varsta de 39 de ani, s-a sinucis. Prințul s-a aruncat in gol de la etajul 21 al Hotelului Intercontinental din Frankfurt, potrivit DailyMail, citat de antena3.ro. Carlos abia fusese eliberat, pentru…

- Fostul euroales Adrian Severin va fi eliberat condiționat pentru buna purtare, conform deciziei definitive a magistraților. Acesta a stat 1 an și doua luni in spatele gratiilor, fiind condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influența. „A fost o persoana disciplinata. Deși a scris…

- Implicata intr-un scandal de evaziune fiscala, cantareața columbiana a fost obligata sa restituie banii datorați statului spaniol. Conform presei straine, risca pana la 2 ani inchisoare daca nu ar fi inapoiat milioanele de dolari datorate statului, așa ca Shakira a ales calea cea mai simpla. In varsta…

- Gigi Becali este optimist in ceea ce privește destinul verilor sai: "O sa iasa repede. Victor o sa faca o luna de inchisoare, apoi liberare condiționata" ”Ce sa zic? O sa iasa repede. Victor o sa faca o luna de inchisoare, apoi liberare condiționata. A facut fracția de doua treimi din pedeapsa. Giovani,…

- Decizie neasteptata a judecatorilor din Iasi pentru un celebru interlop. Unul din fratii Corduneanu a fost achitat intr-un dosar in care initial primise o pedeapsa de 14 ani de inchisoare cu...

- Paul Iova, cunoscut drept „Regele manelistilor”, a fost condamnat definitiv la 1.479 de zile de inchisoare cu executare, in timp ce Ioan Sava, zis „Casuta” s-a ales cu trei ani si sase luni de detentie. In toamna anului 2014, procurorii DIICOT Suceava au trimis in judecata gruparea de contrabandisti…

- Ion Jianu și-a primit, astazi, condamnarea de 30 de ani de inchisoare. In 2017, barbatul de 53 de ani, din municipiul Motru, și-a ucis iubita de 34 de ani. Oribila fapta a fost comisa pe 31 iulie, din cauza geloziei. Jianu i-a taiat urechea concubinei sale și a aruncat-o in toaleta, femeia murind…

- Denis Toader, patronul Nano Net, a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare pentru ca a lovit intentionat cu masina un angajat Electrica si apoi a inceput sa il loveasca cu pumnii. Ieri, judecatorii au decis condamnarea lui la doi ani si jumatate de inchisoare si plata unor despagubiri. Decizia…

- Alexis Sanchez (29 de ani ) a fost condamnat la 16 luni de inchisoare cu suspendare pentru frauda fiscala in valoare de un milion de euro, fapta comisa cand evolua pentru FC Barcelona, in sezonul 2012-2013. Sanchez a cazut la o ințelegere in care trebuie sa restituie banii, plus dobanda corespunzatoare,…

- Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa respinga ca nefondat apelul formulat de DNA impotriva decizie luate anul trecut de Tribunalul Constanta, prin care Taner Resit, primarul comunei Tuzla, fusese condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj. Astfel, Resit a fost achitat.…

- Primarul comunei Tuzla a fost achitat, joi, de Curtea de Apel Constanta, dupa ce fusese condamnat initial de Tribunalul Constanta la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj, decizia instantei fiind definitiva.Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa respinga ca nefondat…

- Marian Costel Stan, un individ din comuna suceveana Patrauti care facea parte dintr-o grupare de talhari ce ataca batrani din Suceava si din Botosani, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare, dupa ce una dintre victime a decedat. Acesta a profitat de faptul ca magistratii nu i-au prelungit mandatul…

- Marian Costel Stan, un individ din comuna suceveana Patrauti, ce facea parte dintr-o grupare de talhari ce atacau batrani din Suceava si Botosani, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare, dupa ce una dintre victime a decedat. Acesta a profitat de faptul ca magistratii nu i-au prelungit mandatul de…

- Tribunalul Constanta a amanat pentru data de 14 februarie dosarul "Pagubitii Vectraldquo; Instanta a mentinut masura preventiva a suspendarii procedurii de lichidare sau dizolvare a persoanei juridice, interzicerea operatiunilor patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial…

- Au arestat-o pe 9 iulie 1948, la nici 25 de ani. I-au spus ca aderase, in liceu, la ”Cetațuia”, organizația de tineret a femeilor din Mișcarea Legionara și i-au dat 10 ani de temnița grea. Au batut-o crunt. Au bagat-o la izolator, pentru ca n-a vrut a pari.La eliberare, s-au uitat atent la ea, i-au…

- Un barbat de 41 de ani, din Botoșani, a fost condamnat, ieri, de judecatorii Tribunalului Gorj, pentru accesul ilegal la un sistem informatic. Remus Bogdanovici a primit doi ani și patru luni de inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de supraveghere…

- Aleasa ca Zi a Culturii Nationale, data de 15 ianuarie reprezinta data nasterii poetului national al romanilor, Mihai Eminescu, care s-a nascut in aceasta zi in anul 1850 la Botosani, in Moldova, copilaria petrecand-o la Ipotești, in casa parinteasca, intr-o totala libertate de mișcare și in contact…

- Cel mai bogat om din Arabia Saudita, arestat în urma cu doua luni în urma și ținut într-un hotel de lux pâna acum, a fost aruncat într-o închisoare din țara ca urmare a refuzului de a plati guvernului

- Tanara de 21 de ani din Botoșani care și-a aruncat baiețelul nou-nascut intr-un canal și l-a lasat sa moara, in septembrie 2017, a fost condamnata la ani grei de inchisoare. Judecatorii au stabilit ca, pentru fapta ei, Gabriela Boghian va petrece dupa gratii urmatorii 16 ani și iși va pierde unele drepturi,…

- Cu doar cateva ore inainte de a fi condamnata, tanara de 21 de ani care și-a aruncat pruncul la poligonul ACR la doar patru zile de la naștere s-a aflat marți in fața instanței de la Tribunalul Botoșani.

- Fostul președintele al Consiliului Județean Timiș Constantin Ostaficiuc scapa de inchisoare in dosarul Politehnica, dupa ce, inițial, alte doua instanțe il condamnasera la ani grei de pușcarie.

- Curtea de Apel Timișoara a desființat parțial sentința data, la finele anului 2016, ide Tribunalul Timiș, in dosarul in care fostul presedinte al CJ, Constantin Ostaficiuc, si fostul secretar Petrisor Nadastean, erau acuzati de abuz in serviciu in forma continuata. Cel numit candva „Brandul” este sub…

- Otrava inghitita de croatul bosniac Slobodan Praljak, care s-a sinucis in fata judecatorilor Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY) de la Haga, nu era in niciun caz detectabila, a anuntat duminica TPIY publicand rezultatul unei anchete interne, scrie AFP, citat de Agerpres .…

- Magdalena Serban a comis in urma cu putin timp o crima teribila la metrou, pentru care a fost arestata preventiv fiind acuzata de omor calificat si tentativa de omor! In acest caz infiorator au fost scoase la iveala niste documente care ar putea-o scapa pe femeie de inchisoare.

- Femeia a depus la Parchet, prin intermediul avocatei sale, mai multe documente din momentul in care era internata la psihiatrie in Spania, acolo unde a avut parte de un tratament. In aceste documente tutori ar fi fratele și tatal acesteia, adica cei doi ar fi trebuit sa aiba grija de ea și…

- Magistrații Curții de Apel București au dat un nou termen in speța privind cererea de intrerupere a executarii pedepsei din motive medicale formulata de torționarul Alexandru Vișinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații.…

- Un grup de 39 deputați și senatori din PSD au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala.

- „In legatura cu condamnarea mea, pentru moment declar urmatoarele: M-a surprins decizia de astazi a judecatorului. Știu acuzațiile DNA și am demonstrat in instanța minciunile lor, ale denunțatorului, inclusiv mistificarile inregistrarile ambientale. Cu excepția declarațiilor denunțatorului (care are…

- Evazioniștii condamnați la închisoare între doi și 15 ani ar urma sa scape de executarea pedepsei daca achita integral prejudiciul sau își iau angajamentul de a acoperi prejudiciul într-o anumita perioada, potrivit unui proiect de

- Un barbat de 28 de ani din Criuleni a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru omor. Individul si-a omorat propria mama in anul 2013. Decizia a fost luata de catre Judecatoria Chisinau, sediul Ciocana. Complicele tanarului, care l-a ajutat sa scape de cadavru, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare,…

- Procesul crimei de la Partoș, care a ingrozit in aceasta vara județul Alba, va incepe marți, 19 decembrie. Madalin Miki Lupu este acuzat ca a ucis o femeie din Partoș și l-a ranit grav pe fiul acesteia, dar și ca, la scurt timp dupa atacul de la Alba Iulia, a ucis o alta femeie, la Botoșani. Procurorii…