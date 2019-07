Stiri pe aceeasi tema

- O mica durere în corp a dus la descoperirea unei boli care amenința viața. I s-a întâmplat Violetei Stanciu, o mama din Adamclisi, care a aflat, mergând la medic, ca viața ei este în mare pericol daca nu urmeaza urgent un tratament dificil. În luna martie…

- Marcel Lepa, barbatul care duminica a ucis un polițist in Timiș a fost externat din spital. Acesta a fost reținut marți dimineața, dupa ce in sprijinul polițiștilor din Timiș au fost trimise trupe speciale din Arad, Caraș și București. Lepa se ascundea in casa unui prieten și a fost ridicat de trupele…

- Tanara de 25 de ani din Sf. Gheroghe, judetul Tulcea, care a suferit arsuri grave de 50 din suprafata corpului s a stins din viata intr un spital din Belgia. Aceasta a fost transferata pe 16 aprilie de la Constanta cu un elicopter SMURD la Bucuresti de unde a plecat cu o aeronava militara in Belgia.Madalina…

- Dan Laurentiu Stoichicescu, membru marcant al Aliantei Liberalilor si Democratilor, Filiala Olt, trece printr-o grea incercare. Sotia sa, Monica Stoichicescu, s-a stins din viata, joi-seara, 3 mai 2019, pe patul unui spital din Bucuresti, potrivit Adevarul. Avea doar 41 ani si lasa in urma…

- Actrita Ilinca Tomoroveanu, director artistic al Teatrului National I.L. Caragiale, a murit joi, la varsta de 77 de ani, informeaza pagina de facebook a Nationalului bucurestean.Doamna Ilinca Tomoroveanu, actrita de prim rang a teatrului romanesc, director artistic al Teatrului National I.L. Caragiale…

- Doliu in lumea mondena din Romania. Alex Faur, unul dintre cei mai excentrici tineri milionari din Capitala, s a stins din viata, joi, 2 mai 2019, la ora 11:00, la un spital din Bucuresti, informeaza Antena3.roVestea trista vine la doar cateva zile dupa ce vedetele autohtone s au mobilizat ca sa il…

- Este doliu in lumea filmului. Actorul si regizorul Valentin Platareanu s a stins din viata la varsta de 82 de ani, in Germania, acolo unde locuia din anul 1983. Valentin Platareanu este tatal actritei Alexandra Maria Lara. Potrivit Wikipedia, in perioada 1958 1980, a interpretat peste 30 de roluri principale…

- O femeie in varsta de 40 de ani din Mexic și-a injunghiat soțul de 40 de ori. In urma ranilor grave pe care le-a suferit, acesta a murit la spital. Femeia a comis crima orbita de gelozie. Femeia, Cinthia N., din orașul mexican Poza Rica, era convinsa ca partenerul de viața, Edwin B. D., ii era infidel.…