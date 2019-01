Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta saudita Rahaf Mohammed al-Qunun a primit statutul de refugiata din partea ONU, iar acum guvernul australian ii va analiza cererea de azil, conform Departamentului de Afaceri Interne al tarii, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Citește și: Descoperire fara precedent a lui Rareș…

- Fata in varsta de 18 ani s-a baricadat intr-o camera de hotel de la aeroportul din Bangkok, pentru a nu fi trimisa cu forta inapoi in Arabia Saudita, unde sustine ca familia sa vrea sa o ucida pentru ca a renuntat la islamism. Ea a spus ca se afla in Thailanda doar in trecere, destinatia finala fiind…

- O femeie din Arabia Saudita, care a parasit tara de teama ca familia sa o va ucide si a refuzat sa paraseasca un hotel din Bangkok a primit statutul de refugiat din partea Organizatiei Natiunilor Unite, au anuntat oficialii australieni, citati de BBC.

- Rahaf Mohammed al-Qunun, in varsta de 18 ani, a renuntat la religia islamica si a fugit din Arabia Saudita in Thailanda, acolo unde spera ca cineva sa o salveze si sa ii ofere azil intr-o tara, pentru a primi protectie.

- O adolescenta din Arabia Saudita s-a baricadat intr-o camera de hotel din Bangkok, capitala Thailandei, si a cerut ajutor din partea ONU. Tanara spune ca acasa risca sa fie trimisa dupa gratii si ucisa doar pentru ca si-a scurtat parul.

- Situatie de-a dreptul socanta pentru o tanara in varsta de 18 ani din Arabia Saudita. Tanara a fugit e acasa si a renuntat la religia islamica, iar daca se va intoarce acasa familia o va ucide.

