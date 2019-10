Tânără dezbrăcată, posibil aruncată de la etaj. A murit pe loc O femeie complet goala ar fi fost aruncata de la etajul unui bloc din București, susține Romania TV. Incidentul a avut loc pe strada Vitan Barzești. Autoritațile au fost alertate imediat de catre alți locatari ai blocului, iar mai multe echipaje medicale și de poliție au ajuns in cel mai scurt timp posibil la fața locului. Femeia cazuta a fost resuscitata minute in șir de medicii de pe o ambulanța SMURD, insa fara succes. Autoritațile au declarat decesul acesteia. Polițiștii efectueaza acum cercetari la fața locului și audiaza posibili martori. De asemena, mai multe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

