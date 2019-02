Stiri pe aceeasi tema

- Camerele de supraveghere au surprins ultimele clipe de viața ale Margaritei, o femeie de 34 de ani, din Mexic, care se indrepta spre munca atunci cand a fost ucisa de o haita de caini, scrie libertatea.ro.Femeia a fost atacata și sfașiata de cei 11 caini.

- Declarații cutremuratoare ale mamei copilei de 14 ani, din Constanța, ucisa de propriul tata, prin strangulare. Femeia nu iși poate explica gestul soțului și plange continuu. Barbatul este in coma la spital, dupa ce a incercat sa se sinucida. „Nu știu nimic, eu am plecat la munca, n-am de unde sa știu…

- Mama Elenei, adolescenta de 15 ani ucisa de tatal sau, nu poate sa-și revina din șoc și nu ințelege de ce soțul a recurs la acel gest oribil. Mama Elenei este indurerata și nu poate sa-și mai gaseasca liniștea.

- In aceste zile o haita de caini a pus stapanire pe intrarea principala a cimitirului din Turda Noua. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Trei caini din categoria celor periculoși, care umblau liberi pe strazile din Turcinești, au atacat o localnica. Din fericire, femeia a scapat fara sa fie ranita. Polițiștii au mers la fața locului și i-au intocmit dosar penal proprietarului, un barbat de 46 de ani, din localitate, Acesta este acuzat…

- Cu lacrimi in ochi, Alina Emilia Paval a dat detalii cutremuratoare despre momentul in care a fost la un pas de moarte, din cauza fostului iubit. In luna noiembrie, romanca a fost atacata cu acid in orasul Civitanova Marche, din Italia.

- Denisa, o romanca de 17 ani, a fost ucisa de fosta iubita a baiatului cu care se intalnea, in Spania. Agresoarea i-a luat viata prin injunghiere, in orasul Alcorcon din sud-vestul orasului Madrid. Mama Denisei a vorbit pentru presa spaniola si nu a mai lasat loc de cuvinte.

- Au aparut noi detalii in cazul Mariei Marian, romanca de 29 de ani, ucisa in stil mafiot in Spania. Maria Marian este o fosta campioana nationala de juniori la volei. In urma cu mai multi ani, romanca a facut sport de performanta si a jucat la echipa CSS Sibiu.