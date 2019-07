Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 23 de ani din Mexic a fost gasita moarta in casa de matușa sa. Tanara a fost sugrumata cu un cablu USB. Victima, Karla Cecilia N. a fost descoperita sugrumata in pat in locuința ei din Nezahualcoyotl. Cecilia avea intr-una dintre maini o foarfeaca, cu care se crede ca a incercat…

- Florijana Ismaili, membra a echipei feminine de fotbal a Elveției și capitanul echipei feminine a clubului BSC Young Boys din Berna, a decedat in urma unui accident la inot, trupul neinsuflețit al acesteia fiind descoperit marți pe fundul lacului Como, informeaza publicația The Sun, potrivit mediafax.Citește…

- O tanara in varsta de 19 ani, din Mangalia, care s-a inecat in urma cu o saptamana in mare, in zona plajei din 2 Mai, a fost gasita fara viata, in aceasta dimineata, pe plaja din Vama...

- Ies la iveala noi detalii privind cazul Anamariei Suru, tanara gasita moarta in padurea din Secu. Calin Blindariu, fratele femeii, a fost audiat ca martor, dupa ce a fost principalul suspect. Acum, a facut marturisiri uluitoare.

- Cadavrul unei fetite a fost gasit pe malul raului Tisa, la o distanta mica de locul in care Valentina Rusnac, copila de 6 ani, a disparut. Desi nu se stie daca este vorba de ea, oamenii iau in considerare si aceasta varianta.

- Marlen Ochoa-Lopez era insarcinata in noua luni atunci cand a fost omorata și copilul i-a fost furat din pantece. Crima a ingrozit orașul Chicago. Adolescenta de 19 ani a diparut in data de 23 aprilie, scrie CNN, dupa ce a ...

- Directoarea scolii din comuna Izvoru, judetul Arges, a fost gasita moarta, la doua zile dupa ce si-a pus capat zilelor intr-un mod cumplit. Potrivit primelor informatii, femeia de 47 de ani s-a otravit. Descoperirea macabra a fost facuta astazi, in locuinta femeii din Izvoru. Aceasta era moarta de mai…

- O tanara din Constanta a fost gasita moarta in cada unui apartament din cartierul Obcini al municipiului Suceava, in noaptea de joi spre vineri. Conform unor surse, fetele care locuiau in apartament ar fi practicat prostitutia, scrie antena3.ro.La o prima evaluare nu s au gasit urme clare de violenta…