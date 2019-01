Stiri pe aceeasi tema

- Prietenilor nu le vine sa creada ca Gabi Ripan, tanara de doar 20 de ani, a murit in tragicul accident din Cluj. Gabi era studenta si locuia in Cluj, acolo unde se mutase din Suceava pentru a merge la facultatea dorita, Management.

- Gemma Greenwood, a murit cu cateva zile inainte de Craciun, la doua zile dupa ce s-a casatorit cu partenerul ei, Ben. Femeia s-a luptat nu doar cu boala, ci și cu medicii care i-au ignorat simptomele timp de zece luni. Femeia din Middleton, Greater Manchester, a fost pentru prima oara la un consult…

- Un bebelus de 10 luni din comuna Adamclisi, judetul Constanta, a murit, sâmbata dupa-amiaza, dupa ce a cazut din pat într-o galeata cu apa, în timp ce mama lui a iesit sa aduca lemne.

- Cinci copii din comuna Ghergani, județul Dambovița, au ajuns la spital in stare grava, dupa ce au inghițit calmante foarte puternice. Cei cinci copii, lasați probabil nesupravegheați, au inghițit pastile de anxiar, un calmant foarte puternic, a anunțat observator.tv. Micuții au fost transportați de…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Traian din Constanta. Doua autoturisme au fost avariate in urma evenimentului. Este vorba despre un Opel si un Hyundai.Un echipaj de politie se afla la fata locului si cerceteaza cazul. ...

- Înca un pacient internat cu arsuri grave, pe 40 la suta din suprafața corpului, colcaie de infecții intraspitalicești. Se întâmpla la spitalul Floreasca, unde barbatul a fost adus fiind victima unei explozii, în Constanța, zilele trecute. În timp ce soția vrea sa fie transferat…

- Familia unui marinar roman a anuntat, la inceputul acestei saptamani, disparitia acestuia de la bordul navei pe care efectua un voiaj international intre Australia si America de Sud, a declarat joi, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor SLN Adrian Mihalcioiu.Potrivit liderului…

- Un tanar de 22 de ani din Constanța a fost accidentat mortal de un sofer care a fugit de la locul faptei. Cosmin Duca a traversat o strada la cativa metri de trecerea de pietoni. In acel moment el a fost izbit in plin de o masina. Soferul a fugit de la locul tragediei, in […] The post Cosmin a murit…