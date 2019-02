Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 25 de ani din Peștișani, județul Gorj, a sunat la 112 reclamand ca a fost stalcita in bataie de o colega de munca. Femeia acuzata, in varsta de 39 de ani, a luat-o la bataie pe mai tanara ei colega dupa o discuție aprinsa. "Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Jiu au fost sesizați…

- Scene extrem de violente, in care o tanara este batuta cu salbaticie de niște derbedei, au fost filmate in zona Padurii Bungar din Dej. Imaginile au ajuns apoi pe rețelele de socializare.

- Scene extrem de violente au fost filmate intr-o padure din Dej și postate pe o rețea de socializare. O tanara este batuta cu bestialitate de un individ, lovita cu pumnii si picioarele, in timp ce il implora, in lacrimi, sa o ierte si sa se opreasca. La lumina farurilor unei mașini, in miez de noapte,…

- O tanara a fost batuta pana la lesin de un individ, pe un drum din Dej. Lovita cu pumnii si picioarele, fata il implora cu lacrimi in ochi pe agresor sa se opreasca si s-o ierte. Politia a facut apel la populatie pentru a-l identifica pe barbat.

- Actul aditional la Contractul Colectiv de Munca pentru angajatii din Complexul Energetic Oltenia va fi semnat luni. Cel putin asta afirma liderii de sindicat care au participat, vineri, la o noua intalnire cu directorii com...

- Imagini șocante au fost surprinse intr-o curațatorie din Domnești, Ilfov. O tanara a fost batuta cu bestialitate de catre iubitul care s-a laudat apoi pe rețelele de socializare cu „performanța” lui.

- Unitate, determinare, sacrificiu. Asa s-ar caracteriza in trei cuvinte prestatia handbalistilor de la HC Dobrogea Sud in fata suedezilor de la HK Malmo, intr-o confruntare ce i-a calificat in grupele EHF. Scorul de pe tabela este mai mult decat concludent: 34-28 (17-12). Niciodata HCDS nu a aratat atat…

- Marirea salariului minim pe economie in mod diferentiat nu este posibila pentru ca incalca principiul statutar din Codul muncii care spune ca la munca egala plata egala, a spus, luni, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu.