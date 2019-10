Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 7 septembrie 2019, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un barbat de 30 de ani, din comuna Luna, județul Cluj, in timp ce conducea, pe raza comunei Lunca Mureșului, un moped neinmatriculat, fara sa posede permis de conducere și fiind sub influența…

- Ziarul Unirea Tanara drogata la volan, pe Transfagarașan. Alaturi de ea, in mașina era un alt tanar, cu un comportament la fel de ciudat O tanara drogata a fost prinsa vineri seara la volanul unei mașini și a fost dusa de polițiști la spitalul din Curtea de Argeș. Alaturi de ea, in mașina era un alt…

- Ieri, 7 august 2019, in jurul orei 19.00, polițiștii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din comuna Noșlac, in timp ce conducea un moped, pe raza localitații Stana de Mures, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fara ca mopedul…

- Ziarul Unirea In mijlocul zilei, un tanar din Șibot s-a gandit ca ar fi o idee buna sa iasa la plimbare cu mașina, deși nu avea permis de conducere Unui tanar de 28 de ani din Șibot i s-a intocmit dosar penal pentru conducere fara permis, dupa ce a fost oprit in trafic de polițiștii Secției 2 Poliție…

- Ieri, 22 iulie 2019, in jurul orei 18,00, polițiștii Secției numarul 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din localitatea Veseuș, in timp ce conducea un autoturism pe strada Principala din localitate, fara sa dețina permis de conducere pentru nico categorie de autovehicule.…

- O patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea a oprit sambata pentru control, pe DN 2E din comuna Marginea, autoturismul condus de un barbat de 42 de ani, din comuna Voitinel. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, a rezultat faptul ca barbatul nu deține permis de conducere, autoturismul…

- La data de 16 iulie 2019, in jurul orei 20,30, polițiștii Secției numarul 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din localitatea Mahaceni, in timp ce conducea un autoturism pe DC 86, in localitatea Ciugudu de Jos, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Marți, 16 iulie 2019, in jurul orei 20,30, polițiștii Secției numarul 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din localitatea Mahaceni, in timp ce conducea un autoturism pe DC 86, in localitatea Ciugudu de Jos, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…