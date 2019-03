Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, sicriul cu trupul neinsuflețit al Valentinei, tanara de numai 22 de ani incendiata de iubit a fost ridicat de familia acesteia de la morga și transportat la o capela din Buzau. Milica Dodan, mama fetei, a ingenuncheat pur și simplu langa sicriul fiicei sale, strigand-o din toate puterile.

- De o descoperire macabra a avut parte un trecator, in dimineața zilei de luni. Clujeanul a zarit, pe malul raului Nadaș, din apropierea Autogarii Beta, cadavrul unui barbat. Acesta a dat alarma la 112, iar oamenii legii sosiți la fața locului au stabilit ca este vorba despre un om al strazii care a…

- O femeie in varsta de 65 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, in timpul unui incendiu care i-a cuprins casa. Trupul carbonizat a fost descoperit de catre pompierii chemati sa stinga focul.

- Ioana Condea, tanara care a fost mutilata de un proxenet, inca nu a fost inmormantata. Mama ei abia a reușit sa stabileasca termenii repatrierii fiicei ei și sa achite costurile acestui serviciu, pentru a o aduce miercuri in Romania.

- Trupul neinsuflețit al unei femei a fost gasit in aceasta dimineața, intr-un parau din zona industriala a municipiului Bistrița, cunoscut sub numele de Valea Castailor. Este vorba despre o femeie care locuia in zona și care are in jur de 60 de ani. Un incident nefericit a avut loc in aceasta dimineața…

- Imagini descoperire socanta. Fata de 16 ani care s-a sinucis in canalul Bistrița, gasita langa un alt cadavru.foto Tanara care s-a aruncat in canalul Bistrița, sambata seara, a fost gasita, au declarat reprezentanții ISU Neamț pentru Realitatea de Neamt. Conform pompierilor, pe timpul cautarilor de…

- Pe 4 decembrie, Andrei Pintican, un tanar inginer de numai 27 de ani din Bistrița și-a pierdut viața intr-un cumplit accident de mașina. Acesta a fost condus pe ultimul drum de soția lui, Iustina, de care s-a zvonit ca divorțase, de familie, dar și de sute de prieteni.