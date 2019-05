Tanara de 19 ani din Prahova, violata si ucisa de un cioban, in padurea din Râfov Politistii si procurorii fac cercetari pentru omor, duminica, dupa ce trupul unei tinere de 19 ani a fost gasit intr-o padure din zona Rafov, judetul Prahova, victima avand mai multe lovituri de cutit. Principalul suspect, un cioban, este audiat, transmite corespondentul Mediafax. Surse judiciare au declarat, corespondentului Mediafax, ca politistii au fost sesizati de mai multi localnici care au gasit intr-o padure din Rafov trupul unei femei. Victima, o tanara de 19 ani, a fost injunghiata de mai multe ori. Presupusul autor, un tanar de 23 de ani, este audiat de anchetatori la ora transmiterii… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii prahoveni cerceteaza un barbat in varsta de 23 de ani suspectat ca a violat si ucis o tanara de 19 ani al carei cadavru a fost descoperit duminica intr-o padure din apropiere de Ploiesti.Potrivit reprezentantilor Politiei judetene Prahova, politistii au fost sesizati…

- Surse judiciare au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca politistii au fost sesizati de mai multi localnici care au gasit intr-o padure din Rafov trupul unei femei. Victima, o tanara de 19 ani, a fost injunghiata de mai multe ori. Presupusul autor, un tanar de 23 de ani, este audiat de anchetatori…

- Polițiștii și procurorii fac cercetari pentru omor, duminica, dupa ce trupul unei tinere de 19 ani a fost gasit intr-o padure din zona Rafov, județul Prahova, victima avand mai multe lovituri de cuțit. Principalul suspect, un cioban, este audiat, conform Mediafax.Citește și: Mihai Tudose intra…

- Fratele Anamariei Suru, tanara ucisa și abandonata, a cerut sa fie supus testului poligraf. Barbatul e considerat principalul suspect in cazul crimei din padurea de la marginea localitații Secu din Caraș-Severin. Calin Blidariu (foto) a intrat in vizorul anchetatorilor deoarece el a fost cel care a…

- Un capitan in armata din Cipru, considerat principalul suspect in cazul mai multor crime, a recunoscut ca a ucis o romanca și pe fiica ei minora. Barbatul, in varsta de 35 de ani, este cercetat in stare de arest, fiind acuzat de uciderea mai multor femei. Polițiștii din Cipru, care investigheaza dispariția…