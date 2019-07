Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani din comuna Lunca Mureșului s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus un moped fara a deține permis. Polițiștii au oprit-o in trafic, la Gura Arieșului. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 12.50, polițiștii Postului de Poliție Lunca Mureșului au depistat o tanara de 19 de ani, din…

- La data de 26 iunie a.c., in jurul orei 17.15, politisti din cadrul Politiei statiunii Costinesti au depistat un barbat, in varsta de 39 de ani, in timp ce conducea un moped, pe strada Tineretului din statiunea Costinesti, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule si fiind…

- Ieri, 18 iunie 2019, in jurul orei 09.45, polițiștii Postului de Poliție Noșlac l-au depistat pe un minor de 15 ani, din comuna Luna, județul Cluj, care locuiește fara forme legale in comuna Noșlac, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107 G, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie…

- Ieri, 12 iunie 2019, in jurul orei 12.30, polițiștii Postului de Poliție Unirea l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, din municipiul Sebeș, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Unirea, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de …

- Tanar din Ocna Mureș depistat conducand un moped fara permis de conducere Joi, 6 iunie 2019, in jurul orei 18.00, polițiștii din Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce circula cu un moped, pe strada Lunga din oraș, fara sa posede permis de conducere pentru […]…

- Ieri, 5 iunie 2019, in jurul orei 14.00, polițiștii Postului de Poliție Rimetea, in timp ce acționau pe DJ 107 M, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 31 de ani, din Navodari, județul Constanța. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul nu poseda permis…

- Mai multi conducatori auto din judetul Constanta s au ales cu dosar penal dupa ce s au urcat la volan fara a detine permis de conducere sau sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Constanta, la data de 5 mai a.c., in jurul orei 21.30, politisti din cadrul Postului de Politie Valu lui Traian…

- La data de 22 aprilie a.c., ora 09.15, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Nanești au depistat in trafic un barbat, de 32 ani, din comuna Maicanești, in timp ce conducea un tractor pe D.N. 23, fara a avea categoria de permis corespunzatoare. Pe numele sau a fost intocmit dosar penal. In jurul…