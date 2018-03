Stiri pe aceeasi tema

- Detalii noi despre accidentul șocant din Braila, unde o mașina a fost lovita de tren , dupa ce șoferul a depașit coloana de mașini și a trecut calea ferata, ignorand semnalele acustice și luminose. Tragedia a avut loc in timp ce acesta se indrepta catre spital, cu soția lui, deoarece aceasta se simțea…

- Tragedia petrecuta marti seara a socat o tara intreaga, atunci cand Oana Neț, educatoarea care și-a inecat fetița de numai patru anișori și, dupa ce a ucis-o, i-a taiat venele de la incheieturile ambelor manuțe.

- Un tanar din Cluj a comis o crima desprinsa, parca, din filmele horror. Baiatul de 23 de ani și-a aruncat propria bunica, o batrana de 80 de ani imobilizata in scaun cu rotile, pe balcon, de la etajul 10. Femeia nu a avut nicio șansa.

- O inregistrare video devenita virala a dus la suspendarea din funcție a patru angajați ai unui spital din India. In imaginile surprinse de camerele de supravechere se vede clar cum o victima a unui accident rutier are la capul patului drept perna propriul picior amputat.

- Tragedia s-a petrecut in Oceanul Indian, la aproximativ 630 km de Insula Agatti, care apartine de India. Explozia a fost urmata de un incendiu violent, iar Garda de Coasta indiana a reusit sa salveze 23 din cele 27 de persoane aflate la bordul vasului. Nava Maersk Honam a fost abandonata in flacari,…

- O crima oribila a șocat intreaga țara, de 1 Martie. O femeie de 33 de ani a fost ucisa in plina strada, in Galați. Amantul ei a injunghiat-o de mai mult de 15 ori. Violeta Mirica era in drum spre serviciu cand a fost atacata de barbatul de care se desparțise. Tragedia a avut loc […] The post Crima…

- O femeie in varsta de 42 de ani și fiul acesteia, in varsta de 7 ani, a decedat dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Tragedia avut loc azi noapte in satul Șestaci din raionul Șoldanești.

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc vineri in statul Odisha, potrivit politistilor. Soumya Sekhar si Reema Sahu s-au casatorit pe 18 februarie…

- Un barbat recent casatorit si bunica lui au murit în statul de est Odissa, dupa ce a deschis un cadou de nunta, releva BBC. Explozia a avut loc vineri, în statul Odissa din estul Indiei. Sahu si bunica lui în vârsta de 85 de ani au murit din cauza leziunilor,…

- Tragedia de duminica seara, cand medicul stomatolog Alexei și-a ucis soția apoi s-a atuncat de la etaj, a lasat in urma un copil orfen, de doar 20 de zile. Bebelușul se afla intr-un spital din Chișinau. Medicul Iurie Dondiuc sustine ca starea de sanatate a nou-nascutului este stabila, dar bebelusul…

- Romanii plecați in SUA vor sa ridice un spital american la Cluj Un grup de oameni de afaceri din New York - care a creat un fond de investiții de 1,5 miliarde de dolari pentru Europa Centrala și de Est (ECE) - i-a dezvaluit președintelui Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Județului ca vizeaza construirea…

- Moartea violenta a actriței Anastasia Cecati i-a șocat pe toți apropiații, care o plang cu inima sfașiata de durere. Printre aceștia se numara și Ramona Gabor, care le-a impartașit fanilor ca revine in Romania de urgența. Frumoasa romanca a facut publice mai multe poze din aeroporturile prin care a…

- O actrița de 31 de ani din Republica Moldova a fost ucisa cu sange rece de propriul ei soț, care s-a aruncat apoi de la etajul șapte al apartamentului pe care cei doi il imparțeau in Chișinau.

- O vedeta Pro Tv a fost ucisa cu sange rece chiar de soțul ei. Polițiștii au gasit-o pe femeie in imobilul in care locuia, cu gatul taiat. Dupa ce a ucis-o cu sange rece, soțul acesteia s-a aruncat de la etajul 7, pierzandu-și și el viața.

- Un avion cu 66 de oameni la bord s-a prabusit duminica in Iran. Aeronava ATR-72 aparținand companiei Aseman Airlines decolase din capitala Teheran si se indrepta catre un oras din sud-vestul tarii.

- Bilanțul accidentului petrecut luni seara pe pe DN 73, Pitesti - Campulung e tragic: opt victime au rezultat in urma impactului, dintre care una a murit. Tragedia a avut loc in localitatea Schitu Golesti. Un autoturism cu numere de Bulgaria a intrat, din spate, intr-o caruta in care se aflau cinci…

- Un barbat a murit, iar sotia sa este in stare grava la spital dupa ce ambii s-au intoxicat cu monoxid de carbon in timp ce dormeau, din cauza unui generator de curent electric, pe combustibil lichid, care se pare ca avea defecte de functionare la evacuare. Tragedia a avut loc sambata seara in satul…

- Un incident cumplit a avut loc la o spalatorie din apropiere de Moscova. Unul dintre angajați a primit un pumn care l-a ucis din partea unui client nemulțumit. Un șofer de 24 de ani s-a dus sa-și spele BMW-ul acolo, insa in loc de asta, a ajuns sa ia viața angajatului. Suparat ca angajații…

- India a testat, marti, o racheta balistica de tipul Agni-I (A) capabila sa transporte focoase nucleare, pe fondul tensiunilor cu Pakistanul si cu China, relateaza agentia Xinhua. Testul a avut loc la ora locala 8.30 (05.00, ora Romaniei). Racheta Agni-I (A) a fost lansata de pe insula…

- Fostul premier Victor Ponta a raspuns acuzatiilor liderului PSD dupa ce Liviu Dragnea a spus ca nu ii place sa converseze cu turnatorii si santajastii. Ponta a precizat ca Dragnea vorba "in oglinda" si ca acesta o avea drept prietena in DNA pe Laura Codruta Kovesi. "Vorbea in oglinda Dragnea,…

- Tragedia de la RADET, in urma careia doi angajati au fost surprinsi de un val de apa clocotita si in final au murit, se poate repeta in orice moment. Reporterii noștri au aflat ca porțiunea de instalație care transporta energia termica și care a explodat ar aparține Universitații Politehnica Bucureși,…

- Vinovata de situatia de pe partie ar fi vremea, care s-a incalzit, dar si personalul care administreaza partia, informeaza Romania TV. In momentul in care temperaturile au crescut zapada de pe partia de tubing s-a topit, iar cand vremea s-a racit din nou totul s-a transformat intr-un veritabil patinoar.…

- Primul iubit al Alexandrei Marin, tanara ucisa intr-un salon din Titu de un subofiter MApN, a fost retinut de politisti. Barbatul, in varsta de 28 de ani, este acuzat ca ar fi sechestrat-o si amenintat-o cu moartea pe iubita lui de acum, pe motiv ca ar vrea sa se desparta de el. „O sa mori cum a murit…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Un politist de la Crima Organizata din Olt, in varsta de 34 ani, este intre viata si moarte la un spital din Craiova dupa ce prietena sa l-a impuscat in cap in noaptea de marti/miercuri, 30/31 ianuarie 2018.

- O baterie pentru iPhone a explodat in gura unui barbat din China in timp ce acesta se afla intr-un magazin Apple, transmite Daily Mail. Astfel, pentru a controla bateria, barbatul a luat-o in dinti si a muscat-o, iar in rezultat bateria a explodat.

- ISU Alba a comunicat ca cea mai probabila cauza in cazul tragedei, de luni, de la Magina, este jarul cazut dintr-o soba. Flacarile s-au propagate cu repeziciune și au distrus circa 20 de ,etri patrați din locuința și mobile, pagubele ridicandu-se la 7000 de lei. Va reamintim ca un incendiu violet a…

- Unul dintre concurenții de la Exatlon Romania, Ionuț, s-a accidentat destul de serios, el fiind nevoit sa paraseasca spațiul de concurs pe targa. Ionuț din echipa Razboinicilor de la Exatlon Romania, show-ul transmis de Kanal D, a avut mari probleme in ediția difuzata sambata, 20 ianuarie. In urma confruntarii…

- Irina Columbeanu, fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu a implinit luna aceasta 11 ani și a fost rasfațata cu cadorui de amicii ei. Irina Columbeanu a petrecut vacanța de iarna in America, alaturi de mama ei, Monica Gabor și și-a cunoscut și fratele vitreg, baiețelul lui Mr. Pink . Pe 17 ianuarie,…

- Viorica Dancila, noul premier desemnat al Romaniei, a fost agresata pe strada de un rival politic, in urma cu cațiva ani. Acum, agresorul și victima sunt colegi de partid. Viorica Dancila a fost agresata in strada, in urma cu noua ani . Ea a fost victima unui adversar politic, in anul 2009, cand Viorica…

- Primii care au auzit bubuitura au fost vecinii, informeaza Romania TV. Apoi, flacarile au cuprins intreaga casa. Oamenii au sunat repede la 112. Citeste si Festival cu raniti din cauza unei explozii accidentale a artificiilor Proprietara, o batrana, si inca o persoana care se afla in…

- Fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu crede ca vanatoarea din aceasta dimineața in care a decedat o persoana a fost ilegala. Munteanu afirma ca a urmarit cu atenție declarațiile șefului Direcției Generale Securitate Publica a IGP, Marin Maxian și spune ca exista mai multe erori primare de interpretare…

- Se intampla un fenomen foarte ciudat: oamenii folosesc azi din ce in ce mai multe ajutoare medicamentoase ca sa se simta (nu sa fie!) sanatosi. Efectul este cel mai socant, tocmai prin contrastul dintre prezent si trecut, la cetatenii care provin din mediul rural unde, se stie, medicamentele nu erau…

- Supraincalzirea unei baterii de iPhone 6S Plus a dus la ranirea unui angajat si la evacuarea a 50 de clienti dintr un magazin Apple situat in Zurich, informeaza Romania TV.Politia din Zurich a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce angajatul indeparta bateria, aceasta supraincalzindu se si provocandu…

- Un client a intrat grabit in magazinul de telefoane situat pe artera principala comerciala din Zurich, in apropiere de gara, "din cauza unei supraincalziri a aparatului si a fumului degajat de aparat", a explicat politia din Zurich intr-un comunicat. Angajatul care a incercat sa ia bateria…

- La data de 5 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Carei au fost sesizați despre faptul ca intre localitațile Tașnad și Cauaș a avut loc un accident rutier, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. In urma cercetarilor efectuate la fața locului de catre polițiști,…

- CNAS a publicat pe 4 ianuarie, o lista care cuprinde 59 de afectiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca sa te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Printre ele se numara angina pectorala instabila, bolile genetice, astmul bronsic, glaucomul, ulcerul…

- HMD Global a lansat, in China, versiunea 2018 a smartphone-ului sau mid-range Nokia 6. Acesta include un chipset mai performant, modelul Qualcomm Snapdragon 630 (Nokia 6 are Snapdragon 430), mai multa memorie RAM si camere care dispun de functia Bothie, lansata impreuna cu Nokia 8. Pe scurt, Nokia…

- Madalina Ghenea a trecut, ieri seara, prin momente de panica. Actrita a ajuns de urgenta la spital dupa ce s-a simtit extrem de rau. Superba satena si-a alarmat fanii cu o imagine postata pe o retea de socializare, in care apar medicamente, fiole si seringi.

- Doi barbati au murit in urma unui accident cumplit produs in raionul Stefan Voda. Tragedia a avut loc in acesta dimineata in jurul orei 05:00.Potrivit Politiei, soferul a pierdut controlul volanului si s-a tamponat cu un alt automobil.

- Potrivit acestora, luni, 8 ianuarie, intre orele 9 și 17, vor ramane fara curent locuitorii din Dudeștii Noi (nr.508 și str. Steaua nr. 4), precum și parțial cei din Fibiș. Marți, 9 ianuarie, orele 9-17, sunt programate intreruperi de curent in urmatoarele localitați: Barateaz (str.Eternitații…

- O fetița de 6 ani care mergea cu colindul a fost accidentata mortal, chiar in seara de Revelion. Tragedia s-a petrecut pe o straduța din Navodari. Accidentul s-a produs in jurul orei 17.30, pe strada Liliacului din Navodari. Fetița, in varsta de 6 ani era la colindat cu alți copii, iar in momentul…

- In urma cu putin timp un grav accident s-a petrecut pe DN2 E85 in puntul numit Crucea Comisoaiei unde un autoturism s-a rasturnat. Din primele relatari de la fata locului se pare ca sunt 5 victime printre care si un copil.

- Poliția a fost sesizata ieri, prin numarul unic de urgența 112, despre faptul ca un autoturism cu numere de Suceava, care se deplasa pe DN 17, pe direcția de mers spre Beclean a acroșat oglinda unui autoturism care era parcat in afara parții carosabile, in localitatea Crainimat.

- Se pare ca cei doi soti aveau o alcoolemie extrem de mare, a declarat Carmina Pascal, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul din Iasi, la Realitatea TV. Conform acesteia, Anda Elena Maleon avea o alcoolemie de 2,40 la mie, iar soțul sau de 1,70 la mie. Ieri, purtatorul…

- Potrivit sursei citate, accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere.…

- Un accident soldat cu ranirea unui barbat de 37 de ani a avut loc miercuri, 20 decembrie in localitatea Hodod. Barbatul aflat la volan a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat cu mașina intr-un stalp. Acesta nu avea permis de conducere. In urma impactului șoferul a suferit rani grave,…

- Tragedia a avut loc in Rusia, la bordul unei aeronave a companiei Nordstar. In timpul zborului i s-a facut rau unui bebeluș de numai 2 luni. Piloții avionului Boeing 737 au luat decizia privind aterizarea forțata in orașul Igarka, raionul Turukhansk, regiunea Krasnoyarsk, potrivit presei din Rusia,…