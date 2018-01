Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 18 ani a fost retinuta, luni, dupa ce pe 7 ianuarie a sustras un autoturism de pe raza municipiului Craiova. Politistii au fost sesizati de un barbat de 48 de ani ca persoane necunoscute i-au furat autoturismul ...

- Politistii clujeni au identificat si retinut, vineri, o femeie banuita de comiterea unui furt, scrie libertatea.ro. „In fapt, la data de 17.11.2017, femeia, in varsta de 69 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce se afla intr-un magazin de pe Calea Floresti, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi sustras…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, vineri, o femeie acuzata de comiterea unui furt.”La data de 5 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au identificat si retinut o femeie banuita de comiterea unui furt”, informeaza…

- Politistii din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au organizat o actiune de prindere in flagrant a unui barbat care si ar fi santajat fosta prietena cu publicarea unor fotografii nud. Acesta a fost retinut de politisti in timp ce primea 5.000 de euro.La data de 27 decembrie a.c., ora…

- In cadrul actiunii nationale FOC DE ARTIFICII, desfasurata de politisti pentru verificarea legalitatii detinerii, depozitarii, comercializarii, transportului si folosirii articolelor pirotehnice de catre persoanele fizice si juridice, in data de 27.12.2017 au fost confiscate 5.350 bucati articole pirotehnice…

- Barbatul de 36 de ani a fost depistat de polițiștii din Lugoj intr-o piața din localitate. Oferea spre vanzare materiale pirotehnice, iar oamenii legii l-au luat la intrebari. Au descoperit 1.803 artificii și petarde pe care barbatul le oferea lugojenilor spre vanzare. Polițiștii i-au…

- Ieri dimineata la ora 09,30, un baimarean a sesizat politia ca o persoana necunoscuta a distrus o autospeciala a Serviciului de Ambulanta Maramures, aflata in misiune, parcata pe strada Horea din municipiul Baia Mare. La cateva ore de la sesizare, in urma activitatilor desfasurate, politistii au identificat…

- Polițiștii maramureseni au acționat de Craciun și in zilele premergatoare Sarbatorii Nașterii Domnului, pentru siguranța comunitații. In doar 4 zile, au fost constatate peste 90 de infracțiuni, au fost aplicate peste 200 de amenzi și 17 șoferi au ramas temporar fara permis de conducere.

- Politistii din Alba au primit 9 autoturisme Dacia Logan, pentru a fi folosite in misiunile desfasurate pentru siguranta cetatenilor. Autovehiculele au fost achizitionate in cadrul Proiectului PolHumint, ce este derulat de Politia Romana, in cadrul mecanismului “Fonduri pentru securitate interna”. Inspectoratul…

- La data de 19 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au fost sesizați de catre un barbat, de 31 ani, din comuna Fitionești, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-au sustras din buzunar un portofel. La scurt timp, o persoana l-ar fi contactat telefonic și i-ar fi solicitat…

- Un nou incident a fost semnalat la metrou astazi si s-a finalizat cu o plangere la Politie. Acesta vine in contextul socului general declansat dupa crima din statia Dristor 1. O femeie a reclamat ca a fost amenintata de o necunoscuta care i-ar fi spus ca nu va scapa de ea. Suspecta a fost identificata…

- UPDATE O suspecta cu semnalmentele presupusei agresoare de la metrou a fost reținuta, vineri, in zona Pipera din Capitala. Poliția Capitalei este in alerta din cauza unui nou incident la metrou. Polițiștii cer sprijinul populației pentru a gasi o femeie care amenința calatorii. “Poliția Capitalei…

- Caz infiorator petrecut intr-o statie de metrou din Capitala. O tanara a murit dupa ce a fost impinsa pe sine, in fata trenului care intra in statia Dristor 1. Suspecta a fost identificata si prinsa in timp record, fiind vorba de o femeie care incercase un gest similar in statia Costin Georgian, tot…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica Alba, Alexandru Sinea, si alti sase suspecti, angajati sau fosti angajati ai Ocolului Silvic Blaj, au fost retinuti, marti, de politistii din Alba intr-un dosar de delapidare, fals intelectual si taiere, fara drept, de arbori. Acestia sunt banuiti ca ar fi…

- Politistii din Alba Iulia au depistat si retinut o femeie de 29 de ani, la scurt timp dupa ce ar fi furat doua portmonee dintr-o institutie de invatamant din municipiu. Se pare ca tanara are un istoric bogat in domeniul infracțional. Ea este banuita si de alte doua furturi sesizate politiei la sfarsitul…

- Ieri, 8 decembrie 2017, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre reprezentantul unei unitati de invatamant din Alba Iulia, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a sustras portmoneele cu bani si acte, apartinand unor cadre didactice. La scurt timp de la sesizare,…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca politistii au oprit in trafic, in noaptea de miercuri spre joi, sapte masini, in care se aflau aproximativ 40 de persoane. Intr-unul din autoturisme a fost identificata o arma de vanatoare, detinuta ilegal, iar presupusul…

- Polițiștii valceni au oprit, in noaptea de ieri, 6 decembrie, in trafic mai multe mașini, intr-unul din autoturisme, fiind identificata o arma de vanatoare, deținuta ilegal. Persoana banuita a fost reținuta. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat in trafic, ...

- Politistii de investigatii criminale din Dej au retinut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infractiunii de santaj. Acesta a fost prins, in flagrant delict, in timp ce primea suma de bani de la persoana vatamata. Marti, 5 decembrie, politistii de investigatii criminale din cadrul…

- O femeie in varsta de 32 de ani, din Caracal, acuzata de autoritatile judiciare din Italia de trafic de persoane si proxenetism, a fost retinuta de politistii din judetul Olt care au pus in ex...

- Un grav accident rutier, provocat de un șofer beat, a avut loc in județul Alba. In urma accidentului, o femeie in varsta de 63 de ani si nepoata acesteia in varsta de 11 ani au fost lovite pe o trecere de pietoni din municipiul Aiud, cele doua fiind izbite in plin de un autoturism condus de un tanar…

- PENAL…In urma cu doua zile, politistii din cadrul Politiei Municipiului Vaslui, in timp ce desfasurau activitati de prevenire a comiterii faptelor de natura penala, au identificat un tanar de 17 ani, din municipiul Vaslui, care detinea si oferea spre comercializare materiale pirotehnice. In urma verificarilor…

- Marți, 21 noiembrie, politistii Formațiunii Investigații Criminale Costesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de santaj si hartuire. Din cercetari, politistii au stabilit ca, din luna februarie a anului in curs, C.I., de 27 de ani din comuna…

- Astazi, 22 noiembrie 2017, in jurul orelor 00.20, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe Drumul National 14 B, au observat ca la km 128, se afla rasturnata inafara parții carosabile o autoutilitara avariata. In urma…

- Polițiștii rutieri, impreuna cu reprezentanții Registrului Auto Roman vor desfașura joi, 23 noiembrie, la nivel județului Salaj, o acțiune de control in trafic avand ca scop reducerea cauzelor generatoare de accidente rutiere cu consecințe grave produse pe fondul defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor.

- Accidentul s-a produs la intrarea in localitatea satmareana Botiz, dupa ce autospeciala lor s-a lovit de un alt autoturism si s-a rasturnat in sant, a declarat purtatorul de cuvant Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare, Alina Tinca, potrivit Agerpres. [citeste si] ”Politistii…

- Polițiștii ploieșteni din cadrul Secției 1 au desfașurat o acțiune cu forțe marite, in PiațaHalele Centrale din Ploiești. Au fost aplicate 70 sancțiuni, au fost constatate 3 infracțiuni și a fost depistat un ploieștean cercetat in trei dosare penale. La data de 16 noiembrie,…

- Femeia, in varsta de 44 ani, suspectata de savarsirea a doua infractiuni de furt comise in lunile iulie si august, a fost depistata joi de politistii Sectiei 1 din Galati. Politistii spun ca ea a reusit sa intre in locuintele a doua familii din Galati dupa ce a pretins ca este reporter si…

- Tanara i-a cerut iubitului sau, un barbat de 46 de ani, suma de 2.000 de lei pentru a nu-i spune soției sale despre aventura pe care au avut-o. "La data de 13 noiembrie a.c., polițiștii au prins in flagrant delict o fata de 23 de ani din Brezoi, in timp ce primea de la persoana vatamata, un…

- Ieri, 9 noiembrie 2017, politistii de investigații criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, sprijiniti de politistii de ordine publica si jandarmi, au identificat-o pe o tanara, in varsta de 30 de ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea a 3 furturi, de pe raza municipiului…

- Politistii din Brașov au efectuat, miercuri, cinci perchezitii domiciliare și au facut verificari la societați comerciale aparținand unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 700.000 de lei prin evaziune fiscala, in domeniul prestarii unor servicii de paza. Anchetatorii au audiat…

- Politistii rutieri actioneaza, zilnic, pe raza intregului judet, pentru prevenirea accidentelor rutiere, depistarea si sanctionarea participantilor la trafic care nu respecta regulile de circulatie si care pun astfel in pericol siguranta rutiera. Pe langa actiunile politistilor, pentru reducerea numarului…

- Viața unei femei din satul clujean Finciu, comuna Calațele, a devenit un calvar. Asta de cand a decis sa puna capat unei relații de concubinaj pe care a avut-o cu un barbat din localitate. Femeia acuza ca fostul concubin i-a furat banii, un telefon mobil, piatra de construcție din curte și alte bunuri…

- Cateva minute de recreație petrecute pe baza sportiva s-au transformat in clipe de coșmar pentru doi frați din orașul Țicleni. Tatal lor i-ar fi lovit, luni, fara sa țina cont de cei din jur și de faptul ca instanța emisese un ordin de protecție, la cererea fostei sale soții. Vasile…