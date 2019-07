Stiri pe aceeasi tema

- Fata de 17 ani a fost gasita de autoritatile de frontiera de la Nadlac ascunsa pe bancheta din spate a unui autoturism, condus de tata fetei, care incerca sa o scoata ilegal din tara. Barbatul a explicat și motivul pentru cate a recurs la acest gest. La cercetari, tatal fetei a declarat ca a recurs…

- De la an la an, sesizarile de la locuitorii Timișoarei catre Poliția Locala au crescut simțitor. Anul trecut, in 2018, polițiștii locali au dat curs unui numar de 11.900 sesizari de la cetațeni, in 2017 la 10.496 sesizari, iar in 2016 la 8.833 sesizari. The post Timisorenii fac tot mai multe reclamații…

- Procurorii anticoruptie il acuza pe ofiterul de politie Nicolae Sergiu Anton de efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia, dar si de conducerea pe drumurilor publice cu permisul suspendat. Politistul ar fi comis faptele in calitate de sef al Politiei Rutiere din Vaslui. „In perioada…

- Un copil de 10 ani a fost gasit decatre polițiștii de frontiera de la Nadlac 1, de pe DN7, din județul Arad, sub rochia mamei, ascuns acolo chiar decatre mama sa, care dorea sa-l scoata ilegal din țara în acest mod.

- DA este socant sa mergi de la Bucuresti pana la Nadlac si sa vezi accidente rutiere extrem de grave pentru ca soferii fie merg cu harburi sau bauti la volan. In doar o zi pe soselele din Romania mor peste 8 persoane, cifra extrem de mare chiar si cand ne uitam la anumite statistici din…

- Un grav incident s-a petrecut joi seara, 20 iunie, in localitatea Poienile de Sub Munte, judetul Maramures. Un politist aflat in urmarirea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii a impuscat din greseala o fetita care era pasagera in masina urmarita.