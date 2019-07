Stiri pe aceeasi tema

- Vaduva Maria, o copila in varsta de 14 ani din Alexandria, Teleorman, a disparut fara urma dintr-un centru social din Floresti, Cluj. Adolescenta trebuia sa ajunga la festivitatea de inchidere a anului scolar.

- O femeie de 63 ani, data disparuta in urma cu 20 de ani, a fost gasita de politisti in casa unui cuplu, ca sclava. Femeii nu i s-a permis deloc sa paraseasca locuinta de-a lungul anilor.

- Minora din Argeș, disparuta de mai bine de doua luni de acasa, a fost gasita la prietenul ei dintr-un alt județ. Minora de 17 ani plecata de la domiciliul din comuna argeșeana Aninoasa pe 2 aprilie a fost gasita și predata familiei. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, aceasta este…

- Social-democratii se pregatesc pentru alegerea conducerii centrale: presedintele, presedintele executiv si secretarul general, la Congresul extraordinar din 29 iunie. Filialele judetene isi pregatesc delegatii pentru participarea la Congres, fiind asteptati peste 4.000 de membri PSD, la Sala Palatului.…

- Ionuț are 26 de ani și locuiește cu parinții. Are un job destul de bine platit, lucreaza în IT, dar nu vede de ce anume și-ar lua o casa. ”Stând cu ai mei, fac economii, iar cu banii merg în city-break-uri prin Europa sau în concedii pe care ai mei le califica drept ”exotice”,…

- O femeie din Dej care a disparut din Italia pe 20 mai și nu a mai putut fi contactata, a fost gasita. Poliția a fost anunțata marți, 4 iunie, cu privire la faptul ca Vereș Codruța, plecata la munca in Italia, a contactat rudele din Romania, revenind la reședința sa din Italia. știre in curs …

- Fetița de 6 ani disparuta in data de 10 mai din localitatea Repedea, județul Maramureș, a fost descoperita moarta in Ucraina, pe malul raului Tisa, potrivit Mediafax.Reprezentanții IPJ Maramureș au declarat, miercuri, ca fetița s-a inecat și ca nu exista suspiciuni cu privire la cauza decesului.…

- Denisa Maria Șerlau, fata de 13 ani din Mehedinți, care, duminica seara, a disparut de acasa, a fost gasita, astazi, in Gara Pitești Sud. “Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Arges – Biroul Urmariți, impreuna cu polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi…