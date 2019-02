Stiri pe aceeasi tema

- A murit Andreea Gresoiu, adolescenta in varsta de 15 ani, din Șaranga, intoxicata cu monoxid de carbon provenit de la un boiler defect, in seara zilei de 26 ianuarie. Fata se afla in coma profunda la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Trei saptamani a durat chinul Andreei, o copila cuminte, din localitatea…

- Sase persoane, printre care trei minori, intoxicate cu fum de la un generator de curent aflat in camera in care locuiau, au fost gasite inconstiente, iar trei dintre acestea au murit. Potrivit IPJ si ISU Dolj, cele sase persoane locuiau intr-o camera de pe strada Drumul Apelor din Craiova, iar pentru…

- Medicii buzoieni de la Spitalul Județean se lupta sa salveze viața unei adolescente in varsta de 15 ani, din Șaranga, intoxicata cu monoxid de carbon rezultat de la un boiler defect. Ea a ajuns la Spitalul Județean in data de 26 ianuarie la orele 20.48. „A fost intoxicata de un boiler cu un gaz. Au…

- Medicii buzoieni de la Spitalul Județean se lupta sa salveze viața unei adolescente in varsta de 15 ani, din Șaranga, intoxicata cu monoxid de carbon rezultat de la un boiler defect. Ea a ajuns la Spitalul Județean in data de 26 ianuarie la orele 20.48. „A fost intoxicata de un boiler cu un gaz. Au…

- Medicii buzoieni de la Spitalul Județean se lupta sa salveze viața unei adolescente in varsta de 15 ani, din Șaranga, intoxicata cu monoxid de carbon rezultat de la un boiler defect. La intervenția personala a lui Raed Arafat, care a fost sunat de parinții fetei, la Spitalul Județean a ajuns, de la…

- Potrivit ISU Bistrita, noua persoane – parintii si sapte copii s-au intoxicat, in timpul noptii, cu monoxid de carbon de la soba alimentata cu combustibil solid. Incidentul s-a petrecut in localitatea Tarpiu, la fata locului fiind trimise sase autospeciale SMURD si ale Serviciului Judetean de Ambulata.…

- Șapte copii cu varste intre 3 și 16 ani, impreuna cu mama lor, au fost duși la spitalul din Bistrița, in timpul nopții de sambata spre duminica, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la soba cu care incalzeau locuința, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Bistrița, noua persoane – parinții…

- Parintii unui copil din Pucioasa aduc acuzatii grave medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste. Acestia spun ca bebelusul lor, de doar o luna, a murit in urma unui malpraxis. Oamenii spun ca cel mic ar fi primit o perfuzie gresita.