- Reyhaneh Jabbari are 26 de ani si a fost spanzurata pentru ca l-a ucis pe barbatul care voia sa o violeze pe cand ea avea 19 ani, scrie wowbiz.ro. Dupa 7 ani in care a fost incarcerata, autoritaile iraniene au hotarat ca aceasta sa fie spanzurata. Citeste si POVESTE ADEVARATA. O tanara a avut…

- Este o zi trista in familia Ioanei Condea, tanara batuta crunt de un proxenet si care a murit dupa mai bine de patru ani petrecuti intr-un spital din Germania. Astazi tanara ar fi implinit varsta de 25 de ani. Din pacate, s-a stins din viata la inceputul acestui an, dupa mult chin si suferinta.

- Au trecut sase luni de cand Andreea, o tanara de 23 de ani, a murit la Paris, incercand sa faca o fotografie. Totul s-a intamplat chiar inainte ca iubitul ei sa o ceara in casatorie.

- Justitia iraniana a condamnat la moarte un barbat si la zece ani de inchisoare alti doi pentru spionaj in favoarea SUA, in timp ce o a patra persoana a fost condamnata la zece ani de detentie pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a anuntat marti purtatorul de cuvant al Autoritatii judiciare…

- O strabunica s-a tatuat pentru prima data in viața ei, la varsta de 94 de ani, iar mesajul pe care l-a ales este sfașietor. Artistul tatuator care i-a desenat pe incheietura mainii a fost impresionat de curajul ei.

- "Fiica noastra, Xana, a plecat dintre noi in aceasta dupa-amiaza. Va multumesc pentru toate gesturile de afectiune pe care ni le-ati aratat in aceste luni, pentru discretia si intelegerea de care ati dat dovada. Tin sa le multumesc si medicilor de la spitalele San Joan de Deu si Sant Pau pentru dedicatia…

- Cunoscutul alpinist roman Zsolt Torok a murit. Avea 45 de ani și fusese dat disparut de familie. Alpinistul disparuse in Muntii Fagaras, unde a fost gasit decedat dupa ce ar fi cazut de la...

