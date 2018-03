Stiri pe aceeasi tema

- Pe 14 martie 1879, Albert Einstein se naștea. El avea sa uimeasca prin inteligența sa de geniu. Acum, in 2018, o tanara de 24 de ani, absolventa de Harvard, este pusa in categoria marilor personalitați.

- Pe 14 martie 1879 s-a nascut Albert Einstein, fizician, autorul teoriei Relativitatii si laureat al Premiului Nobel pentru Fizica (1921). 139 de ani mai tarziu, in aceeasi zi de 14 martie, Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni...

- Ziua Pi devine înconjurata de mister cuantic începând de azi, când vedem ca marii fizicieni ai secolelor 20 si 21, Albert Einstein si Stephen Hawking par sa fie legati prin fire nevazute de un destin comun.

- La doar 14 ani, Sabrina Pasterski construise deja un prototip de avion. Opt ani mai tarziu, tanara de 23 de ani este o absolventa a Massachusetts Institute of Technology si un candidat la studii doctorale la Harvard.

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din Iasi, a reprezentat mai mult timp un pericol pentru comunitate. Acesta, știind ca este infectat cu HIV, a incercat sa corupa mai mulți minori. Din fericire, barbatul a fost reținut de autoritați și s-a ales cu mandat de arestare pentru 30 de zile. Acesta este acuzat…

- Rețelele de socializare pot fi inșelatoare, iar acest lucru ni s-a confirmat dupa ce am aflat ca unul dintre acele “modele faimoase” de pe Instagram nu este real. Are o frumusețe izbitoare, mai mult de 40.000 de followers pe Instagram, iar una dintre fotografiile ei a fost postata, recent, și de cei…

- Cercetatorii de la Chalimers University of Technology din Suedia au folosit particulele Majorana ca piatra de temelie pentru a crea un component care este capabil sa utilizeze aceste particule, care de altfel sunt instabile si pot aparea numai in...

- Potrivit cercetarii, copiii care au fost lasati sa descopere singuri cum se utilizeaza internetul au fost mai des victimele agresiunilor din mediul online decat cei ai caror parinti au fost alaturi de ei atunci cand au inceput sa foloseasca aceasta retea.''Peste 40% din totalul participantilor…

- Ce este autismul și care sunt simptomele. Autismul este o tulburare de dezvoltare considerata drept una dintre cele mai severe tulburari neuropsihiatrice ale copilariei. Autismul este tulburarea centrala din cadrul unui intreg spectru de tulburari de dezvoltare, cunoscut sub numele de spectrul tulburarilor…

- Sportiva canadiana Kim Boutin, medaliata cu bronz in proba de short-track la JO de iarna de la PyeongChang, a primit amenintari pe retelele de socializare la scurt timp dupa cucerirea locului 3, in detrimentul sud-coreencei Choi Min-jeong, descalificata pentru obstructie. Amenintarile…

- CHIȘINAU, 12 feb — Sputnik. Timur Batrutdinov a anunțat data la care se va casatori cu Olga Buzova — nunta va avea loc pe data de 28 septembrie, în Spania. Ce-i drept, acest lucru se va întâmpla în cazul în care cei doi nu-și vor gasi, între…

- LIPSA DE PROFESIONALISM… Infrangerea de duminica, cu CSM Focsani, scor 21-16, agita si mai mult apele, si asa tulburi, din interiorul comunitatii HC Vaslui. Imediat dupa meci, fanii echipei si-au exprimat nemultumirile pe retelele de socializare, insa au fost taxati, birjareste, de cel care se ocupa…

- Neymar, starul lui PSG, care ciștiga anual 37 de milioane de euro din salariu, ar fi adunat inca 34 de milioane numai pentru cele 74 de mesaje oferite fanilor in ianuarie pe rețelele de socializare. Neymar nu e doar o mașina de driblinguri, generind fente in cascada. Brazilianul, care tocmai a implinit…

- Persoanele care gasesc acte de identitate, permise de conducere și alte documente ce conțin date cu caracter personal, le fotografiaza și le posteaza drept anunț pe rețelele de socializare, risca sa fie amendate. Deși pare a fi un gest nobil, dar nu intotdeauna se iau in considerație riscurile posibile…

- 80% dintre victimele pedofililor sunt elevi de pana in 10-11 ani. Foarte curand, la nivel european, se va implementa o masura prin care copiii și adolescenții pana in 16 ani vor putea avea cont pe rețelele de socializare numai cu acordul și semnatura parinților. Cea mai puternica motivație care a condus…

- Este ziua mamei Marei Banica, prilej cu care vedeta a scris un mesaj foarte emotionant pe retelele de socializare, profitand de faptul ca cea care i-a dat viata nu are conturi pe retelele de socializare.

- Facebook va pune accentul pe informatiile locale difuzate in fluxul de stiri al utilizatorilor, modificare operata initial in SUA, apoi in alte tari, pentru a limita dezinformarea, transmite AFP. "Informatiile locale contribuie la crearea unei comunitati, pe internet si in viata reala",…

- Versiunea in limba chineza a hitului ''Despacito'', o colaborare intre cantaretul singaporez JJ Lin stabilit in Taiwan si solistul portorican Luis Fonsi, face furori pe retelele de socializare de Asia, desi este vorba de o varianta mai conservatoare si mai putin senzuala decat cea…

- Feli este foarte suparata ca cineva i-a spart contul de Instagram si a postat diferite filmulete care nu ii fac cinste cantaretei. Vedeta trece prin momente dificile si marturiseste ca nu este ea in acele filmulete, in care canta manele.

- Autoritațile turce au arestat zeci de persoane pentru "raspandire de propaganda terorista" cu privire la incursiunile armatei in Siria, conform unui reportaj al televiziunii de stat. Astfel, numarul acestor deținuți, printre care se afla politicieni, jurnaliști și activiști, se ridica la aproape 100…

- Essena O'Neill este un model australian de 18 ani care sustine ca social media nu reprezinta viata reala. Modelul are peste 600.000 de fani pe Instagram si spune ca facea cu usurinta 2000 de dolari australieni pe fiecare postare. În octombrie anul trecut, ea a sters peste 2.000…

- Desi Moldova are nevoie de protectia spatiului mediatic impotriva infiltrarilor externe periculoase pentru procesele democratice interne, mecanismul de interdictii propus de Partidul Democrat contine o serie de lacune, scrie analistul politic Dionis Cenusa intr-un articol de analiza pentru Agentia IPN.

- In cadrul noului studiu, care urmeaza pasii lui Albert Einstein si mai tarziu ai lui Stephen Hawking, cercetatorii ChunJun Cao si Sean Carroll de la California Institute of Technology (CalTech) si-au propus sa vada daca pot determina proprietatile...

- Internetul are și parți bune, care merita apreciate, caci a facut viața sa fie mult mai ușoara, oferindu-ne posibilitatea sa aflam tot felul de informații utile și interesante doar la un click distanța. Insa, dincolo de acest aspect, conectarea ne poate afecta atat sanatatea, cat și calitatea vieții.…

- Actrita Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry, s-a conformat unei reguli nescrise a familiei regale britanice si si-a sters toate conturile de pe retelele de socializare, informeaza rtl.fr. Fanii actritei din serialul ''Suits'' si cei care o vor iubi in noul…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a afirmat, miercuri, ca isi doreste instituirea unei legislatii menite sa contracareze raspandirea stirilor false pe retelele de socializare, argumentand ca acestea reprezinta o amenintare la adresa democratiilor liberale, relateaza Associated Press.

- NOUTATE… Sa faci vin de mure, pare o idee nebuneasca. Insa pentru un tanar avocat din Bucuresti, care s-a indragostit iremediabil de meleagurile Vasluiului, a face vin din mure este cea mai mare provocare a vietii sale. In urma cu 3 ani, in primavara anului 2015, Ciprian Barbuceanu a cumparat cateva…

- Pe rețelele de socializare a fost publicat un video cu un buldog numit Danyu, care locuiește in China. In filmuleț, ciinele se zbenguie, patinind cu skateboardul. Mai mult, el demonstreaza o abilitate remarcabila in acest sport. Videoclipul publicat pe pagina de Facebook a People's Daily, China, a adunat…

- In noaptea de Revelion, Elena Udrea a facut public un mesaj in care, pe langa urari, dezvaluie un fel de ritual pe care ea il are inainte de inceperea unui nou an. Elena Udrea, in varsta de 44 de ani , este una dintre persoanele publice din Romania care ține frecvent legatura cu fanii lor de pe rețelele…

- Discursul președintelui Igor Dodon, in noaptea dintre ani, a fost și de aceasta data parodiat. Pe rețelele de socializare, internauții au postat imagini prin care și-au exprimat reacțiile la cele spuse de președinte.

- De cele mai multe ori, in vremurile in care traim, ajungem sa evaluam viata unei persoane dupa ceea ce posteaza online si se intampla adesea sa ne inselam si sau sa gresim. Cei de la Bright Side au gasit motivele pentru care cuplurile fericite nu isi fac viata intima publica pe retelele de socializare.…

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- Cel mai greu lucru este sa intuiesti cum va fi anul 2018. Ce se va intampla stimS vor continua certurile. Care vor fi consecintele? Nu stim. Cert este ca se poate intampla orice. Cu conditia ca Liviu Dragnea sa fie scos de la conducerea PSD. Daca la carma partidelor raman liderii actuali lucrurile se…

- Rihanna este in doliu, dupa ce unul dintre verii sai a fost impuscat mortal, in Barbados. Pe retelele de socializare, celebra artista a urmcat mai multe imagini cu ruda sa si cu tag-ul #endgunviolence.

- Simona Halep a facut senzație la petrecerea de la turneul demonstrativ din Thailanda. Cum a aparut imbracata romanca de 26 de ani, nr. 1 WTA. Simona Halep a fost in centrul atentiei la petrecerea organizata inainte de turneul demonstrativ de la Hua Hin. Romanca a venit la eveniment intr-o tinuta extrem…

- Se cunoaște deja ca Diana și ispita Andy au avut o relație, nu foarte lunga, insa oare acesteia i s-a facut dor? Fotografia pe care a postat-o Diana pe rețelele de socializare a starnit reacția internauților.

- „Metrorex – n-ai invațat nimic din tragedia de saptamana trecuta!!!”: povestea despre ignoranța și indiferența umana postata de o romanca, devenita virala pe rețelele de socializare, a fost distribuita de mii de internauți.

- Un barbat și-a omorat soția in bataie și se lauda pe rețelele de socializare unde a postat imagini cu felul in care arata tanara inainte de a intra in coma, scrie gorod48.ru Imaginile postate pe rețelele de socializare o arata pe femeia desfigurata așezata pe o canapea cu rani ingrozitoare…

- Sfaturi etrem de importante ale specialistilor pe care trebuie sa le luam in seama. De Sarbatori, feedul conturilor de socializare se umple de urari, dar si de fotografii ale prietenilor care posteaza fie imagini din vacanta pe cine stie ce meleaguri exotice sau chiar poze cu cozonacii perfecti facuti…

- A pasi noaptea intr-o gradina luminata de copaci si de iarba poate fi considerata o imagine de vis, insa nu acesta este motivul pentru care inginerii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au conceput o planta luminiscenta.

- Serban Huidu a reușit sa starneasca furia pe rețele de socializare, cu o postare legata de crima comisa de Magdalena Șerban la metrou, la stația Dristor. Fostul carcotaș a postat pe pagina sa de facebook un mesaj care a redeschis Cutia Pandorei, Huidu alegandu-se cu nenumarate critici. Reamintim ca,…

- Emelle Lewis, o fata din Huddersfield, a invins anorexia, dupa o indelungata lupta. Fata de 22 de ani a fost inflentata mult timp de parerile oamenilor din jurul sau, iar acest aspect era pe punctul sa-i aduca moartea.