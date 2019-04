Stiri pe aceeasi tema

- Departe de vremea cand Johnny Depp jura revistei Rolling Stone ca va ramane singur pentru a nu mai trece prin suferinta pricinuita de casatoria cu Amber Heard, care continua sa-l acuze de abuzuri fizice, actorul pare sa fi intors pagina, relateaza online

- Departe de vremea cand Johnny Depp jura revistei Rolling Stone ca va ramane singur pentru a nu mai trece prin suferinta pricinuita de casatoria cu Amber Heard, care continua sa-l acuze de abuzuri fizice, actorul pare sa fi intors pagina, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia Desi…

- Amber Heard (32 de ani) a facut noi dezvaluiri șocante despre abuzurile la care a fost supusa de catre fostul ei soț, Johnny Depp (55 de ani). Actrița a depus documente la o curte de justiție care atesta ca a fost amenințata cu moartea și a cerut respingerea procesului intentat de actor. Depp a dat-o…

- Scandalul dintre Johnny Depp și Amber Heard este departe de a se fi incheiat. Acum, actrița il acuza pe fostul ei soț ca a batut-o, strangulat-o și torturat-o in clipele cand facea abuz de acool și droguri. Heard, care a fost casatorita cu starul de la Hollywood doar un an, susține in documentele depuse…

- Actrita si modelul Amber Heard (32 de ani) sustine, in noi documente depuse in instanta, ca Johnny Depp, care i-a fost sot timp de doi ani, a amenintat ca o va omori. Vedeta a detaliat mai multe scene violente in care a fost victima, in contextual in care starul a dat-o in judecata pentru defaimare.

- Rasturnare dramatica de situație in cazul razboiului dintre Johnny Depp și Amber Heard. Dupa ce ani la rand, actorul a fost acuzat ca și-a abuzat fosta soție, iata ca lucrurile stau de fapt invers.

- Johnny Depp o acuza pe fosta lui sotie, Amber Heard, ca la doar doua luni de la casatorie, a fost inselat cu miliardarul Elon Musk. De asemenea, actorul a dat-o in judecata pentru defaimare si acuzatii false de abuz!

- Lui Razvan Marin, 22 de ani, ii merge bine și pe plan profesional, și in viața personala. Internaționalul roman de la Standard Liege a inscris un gol superb cu Lokeren vineri, iar in weekend a dus-o pe iubita sa intr-o mini-vacanța in „Orașul iubirii", Paris. ...