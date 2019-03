Tânăra care a făcut dezvăluiri despre orgiile sexuale ale lui Berlusconi a murit în condiţii suspecte Imane Fadil, un fost manechin de origine marocana, a murit pe 1 martie, la varsta de 33 de ani. Cu o luna inainte de a-si da ultima suflare, ea fusese internata intr-o clinica din Milano din cauza unor dureri acute de stomac. Pe patul de spital, ea i-a spus avocatului sau ca se temea ca era victima unei otraviri. Presa din Italia insista pe aceasta pista. Potrivit „Corriere della Sera“, femeia ar fi fost otravita cu substante radioactive. Politia italiana nu exclude aceasta ipoteza si incearca sa faca lumina. Contactat de agentia de presa Reuters, procurorul general din Milano a recunoscut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

