Tânără arsă cu acid sulfuric. Mesaj SURPRINZĂTOR pentru agresoare „Imi aduc aminte ca am vazut o femeie uitandu-se patrunzator la mine. Fața o avea acoperita cu un voal. Am evitat contactul vizual, așa ca mi-am intors privirea. Apoi, am simțit splash-ul. Am respirat puternic și am țipat. Am crezut ca urma sa mor. Fața și limba imi ardeau. (...) Nu am avut timp sa simt frica. Am fugit și nu m-am uitat inapoi." Doctorii s-au temut ca Naomi va ramane oarba, fața fiindu-i distrusa și pleoapele topite in urma incidentului. Ne-am putea gandi ca acum, Naomi este plina de manie. De fapt, plina de curaj și eleganța, marturisește faptul ca iarta agresorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep surprinde atat pe teren, cat si in afara lui la Shenzhen, din punct de vedere vestimentar! Dupa ce a ramas fara sponsor tehnic, Halep imbraca tinute mai putin obisnuite pentru un lider mondial. Halep trece de la rosu la alb, dar ramane tot fara sponsor pe echipament …

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a respins duminica "violentele si distrugerea bunurilor publice", dar a afirmat ca trebuie creat "un spatiu pentru ca partizanii revolutiei si poporul sa îsi poata exprima îngrijorarile

- Premierul Mihai Tudose vine cu un mesaj surprinzator de Anul Nou. Pe langa clasicele urari, premierul a ținut sa faca un apel la unitatea naționala, cu atat mai mult cu cat intram in Anul Centenarului.”Dragi romani, Atunci cand ne gandim la țara noastra, fiecare dintre noi are reprezentari…

- O cabana din Azuga, plina cu turiști, a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit duminica, in jurul pranzului, cand toata lumea se pregatea pentru noaptea de Revelion. 13 turiști au fost evacuați preventiv, scrie Observatorul Prahovean . Potrivit ISU Prahova, focul a acoperișul unei anexe a cabanei,…

- O femeie a adoptat șapte copii in faza terminala pentru a avea grija de ei inainte de a muri. Mama a opt copii, Cori Salchert spune ca a invațat sa se bucure de faptul ca i-a avut pe acești copii in viața ei, chiar și pentru o perioada scurta de timp. Cori Salchert, in varsta de 51 de ani, și soțul…

- Bogdan Maleon, directorul Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, a fost gasit mort langa sotia sa, care zacea, la randul ei, fara suflare. Din primele informatii, se pare ca barbatul si-ar fi ucis nevasta intr-un moment de furie, dupa o discutie aprinsa ca urmare a unui apel telefonic primit…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Parlament, ca este "un drept constitutional" al fiecarui roman sa protesteze.Intrebat cum vede atmosfera din societate si faptul ca sunt persoane care protesteaza de luni intregi fata de unele decizii pe care le-a luat…

- Un grup de galateni, care stau pe o strada din apropierea garii, au vrut neaparat sa respecte traditia de Ignat, chiar daca stau la oras. Drept pentru care, noaptea trecuta, au parlit ditamai porcul in mijlocul orasului. Imaginile, pe drept cuvant socante, au fost surprinse de un trecator care le-a…

- Gina Pistol se afla la filmarile emisiunii „Asia Express” si este plecata din tara de aproape o luna de zile. Iubitul ei, Smiley a ramas acasa si s-a concentrat pe proiectele sale, mai ales a luptat foarte tare sa castige “Vocea Romaniei“ si a reusit acest lucru.

- Stelian Tanase a rememorat pe blog-ul sau momentul reintoarcerii Regelui Mihai in Romania, cand fostul suveran nu a fost lasat sa intre in țara. "Aceia care au facut asta s-au acoperit de o „glorie nepieritoare” – aceea de a fi umilit pe cel mai bun dintre romani și pe singurul legitim de a conduce…

- Cariera, viața de familie sau un stil de viața rebel? O viața apropiata de familie sau o evadare undeva departe, unde totul este nou și imprevizibil? Dupa varsta de 20 de ani apar marile schimbari din viața oricarei femei. Dilemele, dorințele, obiectivele, oportunitațile, toate incep sa se amplifice…

- ”O cana cu fericire” este proiectul tinerilor de la Rotaract Sebeș prin care, in cadrul Targului de Craciun vor sa obțina bani pentru a-i ajuta pe elevii buni la invațatura ai Colegiului Național ”Lucian Blaga” din Sebeș, dar care au venituri scazute. Banii vor merge in cateva burse individuale. ”Va…

- O porțiune din autostrada A1 Oraștie - Sibiu, respectiv tronsonul 3, s-a umplut de gropi, relateaza un utilizator al platformei de socializare Facebook. Cum arata asfaltul se poate vedea in imaginile...

- Caz șocant in India, unde doctorii au facut o descoperire crunta, dupa ce o femeie s-a plans de dureri in zona abdomenului. Medicii au descoperit ca aceasta a trait timp de 15 ani cu un fat in pantec, relateaza Daily Mail. Femeia in varsta de 52 de ani a inceput sa se simta tot mai rau in ultima perioada.…

- BERBEC – Cu exceptia zilelor de 7, 8 si 9 decembrie, as spune ca tot ce vor intreprinde acesti nativi va avea o finalitate sigura. Ar fi bine ca starile lor interioare sa nu altereze aceasta promisiune. In ultima zi a saptamanii li se intampla tot felul de lucruri, care de care mai ciudate. …

- Luna lui Undrea e una dintre cele mai așteptate. Și asta pentru ca luna decembrie e incarcata de sarbatori, obiceiuri și superstiții, plina de simboluri. Lasand la o parte Craciunul și Anul Nou, exista și alte obiceiuri frumoase. Luna lui Undrea e plina de tradiții Tradițiile arhicunoscute ale sarbatorilor…

- Este una dintre cele mai faimoase actrițe britanice și a ajuns la venerabila varsta de 92 de ani, lasand in urma o cariera istorica in lumea cinematografiei. Din fericire probleme grave de sanatate au ocolit-o, iar fizic arata impresionant de bine. Nonagenara nu s-a desparțit pana acum de platourile…

- O femeie, care se afla în stare de ebrietate pe șinele de tren, a fost salvata de polițiști cu câteva secunde înainte de sosirea trenului în stație. Aceasta a scapat ca prin urechile acului și povestea, care ar fi putut avea un final tragic, s-a terminat cu bine. …

- Cariera renumitului pianist si compozitor german Justus Frantz este in pericol, dupa ce muzicianul si-a sectionat varful unui deget intr-un aparat de taiat paine, informeaza miercuri DPA. Agentii artistului au confirmat miercuri incidentul, care a avut loc in resedinta pe care Justus Frantz o detine…

- Descoperire șocanta facuta de medicii din Coreea de Sud în organismul unui soldat dezertor din Coreea de Nord! Barbatul, care a fost împușcat în timp ce trecea granița, i-a lasat muți de uimire pe specialiști atunci când l-au operat. Intestinele soldatului erau pline…

- A apucat-o durerile nașterii în strada, acolo unde a și nascut pâna la sosirea unui echipaj medical, scrie știrilocale.md Cazul a avut loc ieri, 15 noiembrie, într-o stație de autobuze din orașul Cahul. Serviciul de Asistența Medicala Urgenta a fost solicitat pe motiv ca…

- Tragicul accident din Capitala, soldat cu moartea unei femei in varsta de 35 de ani, a lasat in urma mult dispret, dar si durere in suflet. Martorii aflati la locul accidentului au scandat in plina strada, in toiul noptii.

- Elena Udrea a declarat joi, în cadrul audierii sale în comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 ca fostii sefi ai SRI, George Maior si Florian Coldea, si-au urmarit propriile interese când se aflau

- Momente ca in filmele de groaza astazi in jurul orei locale 08.00 pe o strada din Manhattan. O femeie insarcinata a fost impuscata in plina strada de catre un barbat. Martorii spun ca femeia isi lega bicicleta in timp ce atacatorul a tras 2 focuri pana ce a nimerit-o pe aceasta.

- Momente ca-n filmele de groaza s-au petrecut pe o strada din Manhattan. O femeie despre care s-a spus ca ar fi fost insarcinata a fost impuscata in stomac in timp ce isi lega bicicleta. Martorii le-au povestit anchetatorilor ca un barbat a tras trei sau patru gloante spre victima sa.

- Plenul Senatului a adoptat marti, cu 54 de voturi ”pentru” si 45 de voturi ”impotriva” legea de aprobare a ordonantei privind split TVA, care in noua forma prevede ca masura de plata defalcata a TVA va fi obligatorie exclusiv pentru companiile aflate in insolventa sau care inregistreaza intarzieri…

- O mama a fost filmata in timp ce iși tara practic fiul pe strada cu lesa. Așa cum puteți vedea și in imagini, copilul este prabușit la pamant, in timp ce femeia nu se oprește din mers. Imaginile s-au viralizat.

- Caz șocant în Portugalia unde un judecator a decis ca un barbat care și-a batut soția cu bestialitate sa nu faca închisoare. Bataia a avut loc în 2015 când soțul înșelat și-a unit forțele cu amantul pentru a o lovi pe femeie cu o bâta plina de cuie.…

- O inregistrare cu o femeie violata de un barbat beat in plina strada, intr-un oraș din India, a provocat revolta internauților dupa ce s-a vazut ca nimeni nu a intervenit pentru a o ajuta, scrie libertatea.ro.

- Anuntata ca invitat, la o ceremonie universitara, la Arad, Pamela Anderson nu aA reusit sa ajunga, insa le-a trimis aradenilor, surprinzator, un mesaj video. Pamela, care a fost pe lista invitatilor unui mare producator de filme de laA Hollywood, italianul Andrea Iervolino, care a fost premiat la Arad…

- O justitie moderna presupune un act de justitie corect, echitabil, realizat intr-un termen rezonabil, iar combaterea coruptiei trebuie continuata cu fermitate, a declarat miercuri procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, potrivit agerpres.ro . "Exista cateva prioritati care sunt avute…

- De când iubește din nou, Andreea Marin pare sa vada doar partea plina a paharului. Așa se face ca, deși de dimineața cerul era înnorat, vedeta TV a ținut sa le transmita fanilor un mesaj optimist.

- Adriana Iliescu si-a inceput viața de familie la varsta 20 de ani, atunci cand s-a casatorit. In tinerețe, era de o frumusețe rapitoare. Destul de rapid a ramas și gravida, insa, din motive medicale, a trebuit sa intrerupa sarcina. „Vreți sa scoateți un copil cocoșat, stramb? Ce vreți sa faceți?!",…

- Exista si alte cauze de a te imbolnavi de inima, iar asta ne-o dovedeste Simpson, in varsta de 62 de ani care și-a pierdut terrierul Yorkshire. Dupa ce cainele a murit, Simpson a mers la spital pentru ca suferea de dureri mari in zona inimii. Doctorii au crezut la inceput ca a suferit un atac de cord.…

- Caz incredibil cauzat de folosirea in exces al telefonului mobil. O tanara de 21 de ani și-a pierdut vederea! O domnișoara din Dongguan, China, a relatat ca totul a inceput intr-o seara, cand avea privirea incețoșata la ochiul drept. A stins telefonul și a adormit, crezand ca totul este cauzat de oboseala.…

- Dana Grecu așa a fost dintotdeauna. O luptatoare. Nu a lasat niciodata garda jos. Cand avea doar cateva luni, moartea i-a dat tacoale. A rezistat cateva zeci de minute singura, in zapada, intr-o mașina rasturnata. Șoferul murise, tatal ei era ranit, mama sa leșinase. Bunicii primisera acasa o plapumioara…

- Simona Halep, a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre viața ei și despre persoana care a facut-o sa se apuce de tenis! Cu multa emoție in glas, tenismena se bucura enorm de tot ce a reușit sa realizeze pana in prezent.

- Tragicul eveniment s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Baneasa, judetul Galati. In incendiu a mai fost ranit si un barbat de 45 de ani, care a fost dus la spital si este intr-o stare stabila.

- O femeie este resuscitata, in aceste momente, de catre medicii de pe ambulanta, dupa ce a fost accidentata grav de un autoturism pe trecerea de pietoni din zona Liceului nr.5 din Tg- Jiu. Politistii efectueaza cercetari la fata locului. Articolul ACUM: Femeie, resuscitata in plina strada, in Targu…

- Un incident neobisnuit a avut loc in Constanta. O pisica a ramas singura intr-o locuinta, mai multe zile, dupa ce un executor judecatoresc a decis ca proprietara sa evacueze apartamentul. Batrana nu a putut sa-si ia nimic din imobil, nici macar animalul. Desi femeia a incercat sa discute cu atuoritatile,…

- Deputatul PD Corneliu Dudnic neaga ca se afla marti in automobilul care a lovit o femeie cu un copil in brate pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al capitalei. Desi informatia a fost facuta publica de Serviciul de presa al Parlamentului, legislatorul democrat spune ca aceasta este falsa. Mai…

- Scandal la Bacau unde o femeie a auzit din portbagajul unei masini parcate latratul unui caine si i-a atras atentia proprietarului ca nu asa se transporta un animal. Omul s-a aratat revoltat ca i se fac observatii si de aici s-a ajuns la tipete si vorbe grele. In final, Politia a facut liniste, dar…