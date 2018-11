Stiri pe aceeasi tema

- Trei autoturisme au fost implicate marti seara intr un carambol in localitatea Dorobantu, judetul Constanta. Este vorba despre o masina marca Passat inmatriculata in Ilfov, un Audi inmatriculat in Iasi si o autoutilitara.Potrivit SAJ Constanta o victima, barbat, in varsta de 25 ani, prezinta traumatism…

- Un tanar din comuna Dumbraveni a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu mașina. Accidentul a avut loc sambata dimineața, in jurul orei 7:15. La volanul se afla un tanar de 21 de ani care se deplasa cu mașina pe un drum comunal neclasificat din localitatea Dumbraveni, avand directia de deplasare dinspre…

- Imagini Tragedie pe DN18 in pasul Hera . Un TANAR s-a rasturnat cu masina intr-o rapa dupa ce a lovit mai multi copaci.foto Un grav accident de circulatie a avut loc pe drumul national 18 in pasul Hera, intre Rona de Sus si Petrova. Conform politistilor evenimentul a fost anuntat la 112 la ora 20.20.…

- Un tanar din Sona s-a ales cu dosar penal dupa ce a provocat un accident rutier in timp ce conducea sub influenta alcoolului. A lovit, cu masina, un autoturism parcat pe o strada din Blaj. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 23.00, politistii de ordine publica din Blaj au intervenit pentru solutionarea…

- Sapte masini parcate pe o strada din municipiul Ramnicu Sarat au fost avariate, in noaptea de duminica spre luni, de un tanar aflat la volan sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit Inspectoratului de...

- Un accident petrecut in weekend demonstreaza inca o data ca pe strazile Iasului circula soferi inconstienti care pun viata multor persoane in pericol • Un pensionar beat a intrat in plin in mai multe masini care asteptau la semafor si numai o minune a facut ca toti cei implicati sa scape cu viata •…

- Un tanar de 20 de ani a fost lovit de o masina ieri, in jurul amiezii, in zona podului din Nicolina. La fata locului au fost trimise doua echipaje medicale, unul apartinand SMURD si celalat Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi, care au decis sa-l transporte pe barbat la spital. Accidentul s-a…

- Inspectoratul Județean de Poliție Prahova cauta un barbat de 31 de ani, care a plecat voluntar de la locuința unchiului sau din Magurele și nu a mai revenit. Comunicatul IJP Prahova: "Barbatul se numește Sava Razvan Gheorghe și are 31 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la locuința unchiului sau…