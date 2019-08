Stiri pe aceeasi tema

- La data de 05 august a.c., politisti din cadrul Compartimentului de Ordine Publica Bacau au identificat si depistat un tanar, de 25 de ani, din comuna Luizi Calugara, banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si distrugere. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul…

- O femeie de etnie roma, care participa la o nunta, a fost accidentata mortal de o mașina, in noaptea de joi spre vineri, in Reșița. Nuntașii i-au batut pe șofer și pe un pasager din mașina, iar apoi au mers la spital, unde au facut scandal. A fost necesara intervenția jandarmilor și mascaților, conform…

- O manevra de depașire interzisa a dus la producerea unui accident și ranirea celui care nu a respectat indicatorul.Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, inainte de ora 16.00, in timp ce un barbat in varsta de 30 de ani, din municipiul Bacau, conducea un autoturism marca VW Golf pe DN 2, in ...

- Politistii cerceteaza circumstantele in care a avut loc un accident de circulatie in apropierea localitatii brailene Baraganul. Un sofer a iesit cu masina de pe carosabil dupa ce a tras brusc de volan, incercand sa evite coliziunea cu un autovehiculul care efectua o depasire.

- O femeie de 65 de ani din Lugoj a fost ranita duminica intr-un accident produs pe raza localitatii Soceni, in apropiere de Resita. Femeia era pasager intr-o masina condusa de un barbat de 47 de ani din Costeiu. Masina in care se aflau cei doi a fost lovita in plin intr-o curba, de un sofer care a pierdut…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, cu cetatenie dubla, romana si maghiara, s-a ales cu o condamnare la inchisoare, cu suspendare, dupa ce a condus un autoturism cu permisul suspendat, iar in masina avea droguri de risc.

- Vineri in jurul orei 00.10, un tanar de 20 ani, din Falticeni, in timp ce conducea autoturismul pe str. Sofia Vicoveanca, din Suceava, avand direcție de deplasare Falticeni – Suceava, din cauza ca nu a adaptat viteza la condițiile de drum, intr-o curba ușoara la dreapta a pierdut controlul asupra direcției…