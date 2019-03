Stiri pe aceeasi tema

- Un sirian, in varsta de 27 de ani, suspectat ca a participat, ca membru al gruparii Statul Islamic (SI), la decapitari in tara sa, a fost arestat si plasat in detentie, a anuntat justitia ungara, relateaza Reuters si AFP.

- Un sirian de 27 de ani, suspectat ca ar fi membru al organizatiei jihadiste Stat Islamic si ca ar fi fost implicat in executii in Siria, a fost arestat in Ungaria, a anuntat vineri parchetul din Budapesta, citat de AFP, relateaza Agerpres.Citește și: ExxonMobil, Shell, Chevron, BP si Total…

- Un sirian de 27 de ani, suspectat ca ar fi membru al organizatiei jihadiste Stat Islamic si ca ar fi fost implicat in executii in Siria, a fost arestat in Ungaria, a anuntat vineri parchetul din Budapesta, citat de AFP. Barbatul, care a primit in Grecia statutul de refugiat, "a fost membru al organizatiei…

- Luptatorii ar trebui sa aiba o a doua cetatenie, sa aiba varsta peste 18 ani si legea nu se va aplica retroactiv, potrivit unor informatii furnizate duminica seara de ziarul Sueddeutsche Zeitung si de canalele de televiziune WDR si NDR.Acordul a fost convenit intre ministrul de interne…

- Guvernul ungar nu va primi delegatia parlamentara olandeza care viziteaza Budapesta pentru a investiga situatia statului de drept in aceasta tara, a declarat marti Tamas Menczer, secretar de stat pentru comunicare si reprezentare internationala, transmite MTI. Potrivit lui Menczer, Olanda nu este un…

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut Guvernului sa negocieze cu institutiile financiare care ar putea cumpara Budapest Bank la un pret egal sau mai mare decat a platit statul pentru banca, se arata intr-un anunt aparut in Monitorul Oficial de la Budapesta, transmite Reuters. Oficialul ungar…

- Operatiunile militare contra gruparii Statul Islamic (SI) in Siria se apropie de final, iar jihadistii vor fi dislocati intr-o luna din ”buzunarele” pretinsului lor ”califat” din estul sirian, a declarat un comandant de rang inalt implicat in ofensiva pentru AFP preluata de news.ro.”Operatiunea…

- Deputatii opozitiei din Ungaria si-au afisat joi unitatea, jurand ca anul care tocmai a inceput va deveni ''anul rezistentei'' impotriva premierului Viktor Orban, cu doua zile inainte de o noua manifestatie antiguvernamentala prevazuta sa aiba loc la Budapesta, transmite AFP. "Juram…