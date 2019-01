Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 33 ani, angajat al unui club din Londra, a fost ucis de un grup de barbați, care incercau sa intre fara invitație la o petrecere de Revelion. Grupul ar fi fost inarmat cu mai multe arme...

- La scurt timp dupa ce a inceput focul de artificii, in centrul Londrei s-a auzit mesajul ”London is open”. Acesta a fost repetat in șapte limbi, printre care și limba romana. Primarul Saidq Khan a dedicat spectacolul de artificii, care a fost cel mai spectaculos din Europa, tuturor cetațenilor europeni…

- In aceasta dimineata a noptii de Revelion, in jurul orei 04:50, salvatorii Statiei de pompieri Babadag au fost alarmati in urma producerii unui accident rutier produs pe DN 22 in zona Doua Cantoane. Florentin Daciu, purtatorul de cuvant al ISU Delta Tulcea a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "un…

- Sora lui Valentin, romanul gasit spanzurat in Anglia dupa ce a pierdut autocarul, spune ca soferii cu care acesta trebuia sa se intoarca acasa, au mintit. https://evz.ro/valentin-roman-gasit-spanzurat-londra.html

- Un tanar roman care a fost dat disparut in Londra, dupa ce nu a urcat in autocarul care venea spre Romania, a fost descoperit decedat intr-o toaleta publica. Trupul sau a fost gasit spanzurat, insa tatal acestuia spune ca fiul sau nu s-a sinucis, ci ar fi fost omorat, potrivit observator.tv.

- Un roman este judecat in Marea Britanie pentru uciderea iubitei sale insarcinate, iar judecatorii au aflat ca acesta obișnuia sa consume cocaina și ar fi spus ca a comis crima pentru ca nu mai voia copii,...

- Scriitorul francez Nicolas Mathieu (40 de ani) a fost distins miercuri cu prestigiosul Premiu Goncourt pe anul 2018, pentru romanul sau 'Leurs enfants apres eux', despre visurile tineretii ale unui grup de adolescenti de-a lungul a patru vacante de vara in anii '90, relateaza EFE. Reuniti…

- Scriitoarea nord-irlandeza Anna Burns a fost recompensata, pentru romanul "Milkman", cu premiul Man Booker, una dintre cele mai prestigioase distinctii literare din lume dedicate autorilor care scriu in limba engleza, potrivit The Guardian, scrie Mediafax.Numele castigatoarei Man Booker Prize…