Stiri pe aceeasi tema

- Un brailean in varsta de 26 de ani a jefuit, joi seara, o tanara in varsta de 24 de ani. Nu s-a „bucurat” prea mult de prada, pentru ca a fost prins dupa ce a cheltuit doar 1 leu din prada sa. O braileanca de 24 de ani, care avea in mana suma de 50 lei, a fost victima unui furt, dupa ce o persoana necunoscuta…

- O batrana in varsta de 80 de ani, a fost gasita azi plutind in apele unui iaz din Seliștea, comuna Mileanca, din județul Botoșani. Paraschiva U, care a fost declarata disparuta de familie,a fost descoperita azi plutind la suprafața apei. Oamenii care au observat cadavrul au alertat imediat autoritațile.…

- Un pistol a fost furat de la un paznic de vanatoare din Munții Apuseni. Poliția din Alba a deschis oa anchetai in acest caz. Un paznic de vanatoare din comuna segagea, comuna Poșaga, a anunțat duminica la poliție ca i-a disparut un pistol din locuința. "Ne-a sesizat in aceasta dimineata paznicul de…

- Doua cutremure au avut loc in zona Vrancea in decurs de numai cinci ore. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, un cutremur s-a produs duminica in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora 8:58, fiind al doilea seism inregistrat in interval de cinci ore.…

- Sebastian Dobrincu este unul dintre cei mai tineri milionari pe care Silicon Valley i-a dat vreodata, noteaza revista Forbes. La doar 20 de ani The post Forbes: Un roman este cel mai tanar milionar din Silicon Valley. Povestea lui Sebastian Dobrincu, tanarul care le calca pe urme lui Zuckerberg și Elon…

- Crima teribila in Argentina, acolo un barbat le-a lovit cu ciocanul pe fosta sa soție și pe fiica lor, dupa care a dat foc casei. Cele doua victime au murit la spital din cauza ranilor suferite. O femeie pe nume Patricia Brandan, in varsta de 33 de ani, și fiica sa, in varsta de un an și opt luni, au…

- La 17 ani, Sebastian Dobrincu isi lansa primul sau startup in Statele Unite, care in mai putin de un an a ajuns sa faca vanzari de peste 1 milion de dolari. Firma lui lucreaza cu vedete precum Justin Bieber, sau companii precum McDonalds. Doi ani mai tarziu, a trecut la urmatorul nivel, cel de investitor…

- Azim Premji are o avere estimata de Forbes la 22,6 miliarde de dolari. Este al doilea cel mai bogat om din India și se situeaza pe locul 36 in Top 100 miliardari din intreaga lume. CNN anunța ca președintele companiei Wipro iși doneaza o treime din avere in scopuri caritabile.