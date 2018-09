Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 11 septembrie, politistii Biroului Judiciar Dej au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar de 19 ani, din Dej, cercetat sub aspectul comiterii a doua infractiuni de furt. In fapt, tanarul este banuit ca in perioada 1 – 10 septembrie, ar fi sustras din scara blocului, dintr-un imobil de…

- Politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova au identificat luni, 27 august, un tanar de 18 ani, suspectat de savarsirea furtului unui telefon mobil si a sumei de 340 lei, dintr-un autoturism parcat pe strada Ion Maiorescu, din Craiova. Se ...

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din Fratautii Noi, a fost pus sub acuzare pentru infractiunea de furt si retinut pentru 24 de ore, in arestul politiei judetene, dupa o fapta comisa intr-un bar din localitate si surprinsa de o camera de supraveghere.Pe 12 august, in jurul orei 15.30, un minor din ...

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale-Compartimentul Urmariri au depistat un tanar din comuna Sig, urmarit internațional de autoritațile din Belgia, pentru comiterea infractiunii de furt. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean Salaj, tanarul in varsta 21 de…

- Un tanar din Alba Iulia a fost retinut pentru furt. Ar fi profitat de neatentia angajatei unui bar si a sustras suma de 1.400 de lei. La data de 3 august 2018, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre administratorul unui local public din Alba Iulia, cu privire la faptul ca, in data…

- Politistii Postului de Politie Stremt l-au identificat pe un tanar de 22 de ani, din comuna, ca persoana banuita de comiterea a doua furturi din locuinte de pe raza localitatii Stremt. Se pare ca, in noptile de 18/19 si 21/22 iulie 2018, tanarul ar fi patruns, prin efractie, in doua case si ar fi sustras…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au arestat un barbat urmarit international pentru infractiuni de furt calificat si constituirea unui grup infractional organizat, fapte comise in Spania.

- Polițiștii Secției 2 Timișoara au reținuț un tanar de 22 de ani, banuit de furt din locuința. Cel in cauza a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in arestul I.P.J. Timiș. „La data de 19 iulie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției 2 Timișoara au identificat un tanar, de 22…