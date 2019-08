Doi tineri in varsta de 26 și, respectiv, 27 de ani sunt cercetați de polițiști dupa ce ar fi furat legume de pe camp. In dimineata zilei de 31 iulie, un barbat de 72 de ani din municipiul Buzau a sesizat politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Costesti cu privire la faptul ca in […]