Tânăr PSD agită #rezist: Nu m-am lăsat dus de valul cool ”.uie PSD” Iata mesajul publicat de tanarul politician pe o rețea de socializare: ”Sunt printre puținii tineri care nu s-au lasat duși de valul #cool promovat intens și bine - ".uie psd". In pofida taierilor anunțate de caștigatori haideți sa ne reamintim cateva lucruri realizate in ultimii 2 ani. Cu o gandire minimalista se poate vedea ca singurul partid din Romania care a avut in programul de guvernare și masuri concrete pentru tineri a fost PSD // constat cu parere de rau ca in țara mea inca conteaza doar sloganurile și trend-ul mediatic. Și avem : 1. Scutirea de impozit pe venit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revolut a analizat obiceiurile de economisire ale tinerilor din Romania si din alte tari europene in cadrul unui studiu desfasurat pe un esantion de peste 11.000 de respondenti, dintre care 3000 de romani. Datele rezultate releva faptul ca 47.57% dintre tinerii romani cu varsta cuprinsa intre 18 si…

- Ministerul Educației a anunțat ca a alocat 65 de milioane de lei pentru imbunatațirea condițiilor in școlile care au grupuri sanitare in curte. Decizia MEN a venit insa la trei zile dupa ce un copil de trei ani a murit in fosa septica neacoperita corespunzator dintr-o școala din Iași. Acum MEN vrea…

- „Situația in care se gasesc inca multe școli din țara este o rușine naționala pentru Romania europeana a anului 2019” Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca tragedia recenta din județul Iași, in care un copil de 3 ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut in fosa septica din curtea…

- "Peste 4 milioane de romani, copii și adulți, se afla aproape 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana, in instituțiile de invațamant preuniversitar. Toți trebuie sa se simta și sa fie in siguranța in școlile lor, iar asigurarea unor spații adecvate nu poate fi doar un simplu deziderat, ci este o obligație…

- Președintele Klaus Iohannis a dat o reactue dura, marti, in urma tragediei recenta din județul Iași, in care un copil de 3 ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut in fosa septica din curtea unei școli, si despre care spune ca este "dureroasa și revoltatoare". Seful statului le cere partidelor politice…

- Intentia Ministerului de Finante de a modifica legea pentru a se imprumuta mai mult a starnit ample reactii din partea Opozitiei. Senatorul PNL Florin Citu a spus ca „Guvernul este disperat dupa bani. Criza a lovit direct in finantele publice!” „Acum cateva ore va spuneam ca guvernul nu se mai poate…

- Guvernul a aprobat pe 10 aprilie acordarea de granturi anuale de pana la 4000 de euro pentru susținerea studiilor universitare in cazul absolvenților de liceu care au obținut rezultate bune la olimpiadele naționale și internaționale. Sprijinirea tinerilor și imbunatațirea calitații invațamantului sunt…

- Mai bine de o treime din autovehiculele inmatriculate in acest moment in Romania au o vechime de cel putin 16 ani. Este vorba de peste 3 milioane de unitati, dintr-un total de peste 8 milioane de vehicule inmatriculate.