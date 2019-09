Tânăr, prins de polițiști în timp ce distrugea corturile electorale ale PNL, USR și PMP Potrivit unui comunicat de presa al Poliției Locale Timișoara, miercuri dimineața, oamenii legii aflați in patrulare in Piața Libertații au prins un barbat care a vandalizat mai multe corturi electorale din zona. Este vorba de un tanar in varsta de 30 de ani, din Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, care a fost observat cu ajutorul sistemului de supraveghere video care funcționeaza in zona. ”Acesta a declarat ca nu știe de ce a distrus corturile, ca a incercat sa vada daca are putere sa le darame și ca a consumat bauturi alcoolice. Acesta a mai spus ca lucreaza in Austria,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 30 de ani a fost prins de polițiștii locali din Timișoara in timp ce vandaliza corturile electorale ale mai multor partide politice aflate in zona centrala a orașului, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat de presa al Poliției Locale Timișoara, miercuri…

- Un severinean „aburit” de alcool a distrus corturile electorale amplasate de mai multe partide politice in Piata Libertatii. Prins de politistii locali, el a spus ca habar nu are de ce a distrus acele constructii si ca ar fi incercat doar sa vada daca le poate pune la pamant. Sistemul de supraveghere…

- Individul de 30 de ani a fost prins de polițiștii locali in jurul orei 4.30 pe cand iși descarca furia pe corturile electorale ale partidelor PNL, USR și PMP. Cortul PSD era deja pus la pamant de cateva zile. Le-a spus oamenilor legii ca nu știe de ce s-a napustit asupra lor. „Cel…

- Un tanar a facut ravagii, azi-dimineața, in Piața Libertații. Barbatul domiciliat in Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, a vandalizat corturile electorale amplasate in Libertații. Polițiștii l-au vazut pe camerele de supraveghere și au intervenit. In jurul orei 4.30, barbatul din Drobeta Turnu…

- Polițiștii locali au prins in flagrant, azi dimineața, in jurul orei 4,30, un barbat care a vandalizat mai multe corturi electorale amplasate in Piața Libertații din Timișoara. Pana sa fie prins, individul a distrus corturile USR, PBL și PMP. ”Cel in cauza a fost identificat in persoana lui C.F., de…

- Incertitudinile devin certitudini la Mondialele de la Linz. Dupa prima zi a semifinalelor, Romania a prins trei bilete pentru Jocurile Olimpice. Barca feminina de 8 plus 1 a ajuns și ea in finala. Prima zi a semifinalelor la Campionatul Mondial de la Linz (Austria) a adus Romaniei rezultatele contate…

- Surpriza de proporții pentru un șofer din Drobeta Turnu Severin. Un vecin l-a anunțat ca in autoturism se afla un șarpe. Acesta era ascuns la motor și avea o lungime de aproximativ un metru, susține Romania TV. Cel mai probabil șarpele a ajuns acolo dupa ce proprietarul mașinii a fost la…