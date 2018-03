Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din județul Alba, pe numele caruia autoritațile judiciare germane au emis mandat european de arestare pentru savarșirea de infracțiuni contra patrimoniului a fost reținut de polițiști in municipiul Sibiu. Persoana in cauza a fost predata polițiștilor din cadrul I.P.J.…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost invinsa cu scorul de 2-0, pe stadionul Cluj Arena, de formația Universitatea Cluj. Partida din Cluj-Napoca, disputata in aceasta dupa-amiaza, a contat pentru etapa a XVII-a a seriei a V-a din Liga a III-a. Prima repriza a fost destul de echilibrata, remarcandu-se Florescu…

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- Un tanar de 20 de ani, din Todirești, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat baut la volan. El a fost oprit pentru control, noaptea trecuta, de un echipaj de poliție, pe strada Vasile Alecsandri din Suceava. Avand in vedere ca mirosea a bautura, tinarul a fost verificat cu etilotestul. Aparatul…

- Un locuitor al județului nostru a reușit sa prinda, anul trecut, in luna septembrie, un pește de dimensiuni impresionante, folosind ca momeala pește viu. Somnul a avut lungimea de 185 de cm, iar cantarirea unui exemplar atat de mare a fost foarte periculoasa pentru ca peștele putea sa se raneasca. Prin…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din comuna Șona s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce circula cu un moped neinmatriculat, fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 martie, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei […]

- Politistii din Cugir l-au retinut pe un barbat de oras care a provocat scandal la un local public, a amenintat mai multi cetateni din oras, a distrus usa unui imobil si patruns, fara drept, intr-o locuinta. La data de 4 martie a.c., politistii de investigatii criminale din Cugir au luat masura retinerii,…

- Era arestat la domiciliu, pentru tentativa de omor, insa nu si-a respectat obligatia si a iesit la furat. A ajuns, astfel, dupa gratii. Este vorba despre un tanar de 19 ani din Blaj. Potrivit IPJ Alba, pe 1 martie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au retinut…

- Un tanar din judetul Timis care s-a ratacit si a ramas blocat cu autoturismul in nametii din Muntii Bucegi a fost salvat de jandarmii montani de la Postul Zanoaga. "Jandarmii montani...

- Politistii au retinut un tanar de 31 de ani in timp ce incerca sa obtina 2.000 de euro de la o persoana prin metoda accidentul. Politistii au cateva recomandari pentru a evita astfel de inselaciuni.

- In 45 de unitati de invatamant din judetul Alba se va implementa Proiectul ”Necenzurat”, menit sa contribuie la prevenirea consumului de droguri in randul tinerilor. Elevii vor participa la lectii interactive, pentru a dobandi aptitudini specifice si resurse de care au nevoie pentru a rezista influentelor…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN3 Valu lui Traian Constanta dupa intersectia cu intrarea pe Autostrada A4. Din primele informatii doua autovehicule au fost implicate. Autoturismul Audi a facut o explozie la roata din fata si soferul a pierdut controlul volanului intrand in…

- Au fost momente de panica la Colegiul ""Mihai Viteazul"" din Ineu dupa ce un adolescent de 16 ani a intrat cu un pistol in incinta unitatii de invatamant. Dupa ce au fost anuntati de incident, politistii au apelat la ajutorul jandarmilor pentru a interveni, doar ca acesta plecase. In cele din urma,…

- • Duminica, 18 februarie a.c., jandarmii valceni au depistat pe strada Industriilor (in zona Platformei Chimice Oltchim) din municipiul Ramnicu Valcea, un barbat in timp ce oferea spre vanzare pește de diferite specii, dintr-un autovehicul. Jandarmii au procedat la legitimarea persoanei in cauza, și…

- Cobzariu Andrei Ciprian, tanarul de 27 de ani din Campia Turzii, prins la finele anului trecut in timp ce primea un colet din Spania, plin cu droguri, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, cu suspendare, de catre judecatorii Tribunalului Cluj. Read More...

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 21-a. Mare meci mare: CSM București – Steaua. Programul rundei programata de FR Volei pentru data de 17 februarie 2018. Sambata, 17 februarie 2018 ora 12.00: CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare – Unirea Dej 0-3 (14, 11, 16) ora 13.30: CSM București – Steaua București 0-3 (21,…

- La data de 15 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Ocna Mures au identificat un barbat de 26 de ani, din loc. Unirea, ca persoana banuita de comiterea unui furt comis in data de 03.08.2017, din interiorul unei locuinte din loc. Unirea, jud. Alba. In data de 03.08.2017, M.A., profitand…

- La data de 15 februarie 2018, orele 17.45, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au prins in flagrant si au identificat un barbat de 25 de ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-un magazin din Alba Iulia. B.M. a profitat de neatentia…

- Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti a primit o mana de ajutor in cursa de urmarire a liderului din Divizia A1, Steaua Bucuresti, chiar de la o alta contracandidata la titlul national. Cu un ploiestean printre titulari, Liviu Cristudor, care a evoluat si la Tricolorul LMV,…

- Sambata, 10 februarie 2018, in jurul orelor 00.41, M.A., de 19 de ani, din Aiud, judetul Alba, in timp ce a condus autoturismul, pe direcția de mers Aiud – Ciumbrud, pe DJ 107 E, la km 4+940, in afara localitații Ciumbrud, judetul Alba, nu a adaptat viteza de deplasare pe un sector de drum in curba…

- Un tanar de 25 de ani din Sebes este cercetat pentru distrugere, dupa ce, aflat sub influenta alcoolului, a prudus pagube la un imobil. Potrivit IPJ Alba, tanarul a fost identificat in 8 februarie, de politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes. In noaptea de…

- Un tanar care a evadat pe 8 februarie a fost prins de polițiști intr-un tren. Barbatul in varsta de 22 de ani a evadat in jurul orei 11,30 de la un punct de lucru situat la Palatul Justitiei din Satu Mare, unde se afla incarcerat pentru executarea unei pedepse privative de libertate. El fusese condamnat…

- Un roman cautat la nivel internațional pentru mai multe furturi din locuinte a fost prins recent in Portugalia. Barbatul folosea o tehnica aparte pentru a patrunde in locuintele victimelor. Potrivit unui comunicat al IGPR, romanul, condamnat la doua pedepse de 3, respectiv 2 ani si 11 luni de inchisoare,…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Cugir a fost retinut de Politie, fiind cercetat dupa ce a furat o masina si a condus-o fara permis. Politistii il cerceteaza si in alte dosare, pentru infractiuni similare. Potrivit IPJ Alba, in 6 februarie, politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au identificat…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir au identificat un tanar ca persoana banuita de comiterea unui furt de autoturism in scop de folosinta. La data de 6 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au identificat pe M.R., de 21 de ani, din Cugir, jud. Alba, ca persoana banuita…

- Jandarmii clujeni au depistat, luni seara, un barbat care avea un plic de droguri la el.”Luni, 5 februarie a.c., în jurul orei 21.00, un echipaj de jandarmerie care se afla în misiune de asigurare a ordinii si sigurantei publice, în municipiul Cluj-Napoca,…

- Duminica, 4 februarie, in jurul orei 23:30, un polițist din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție și un jandarm din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca in timp ce iși desfașurau atribuțiile de serviciu pe raza cartierului Manaștur, au observat un conducator auto care…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti din Brasov si cel al parchetelor de pe langa aceste institutii protesteaza, astazi, fata de noul mod de calcul al drepturilor salariale, scrie Transilvania Expres. Conform unui comunicat postat pe site-ul Tribunalului…

- Polițiștii clujeni au depistat și retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat în trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere.”La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 02:40, politistii din cadrul Sectiei…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 17-a. Craiova poate scoate Zalaul din lupta pentru podium. Ambele formații au șanse minime la medalii in acest sezon, cand Steaua, Tricolorul și Arcada sunt cele mai puternice echipe din campionat. Sambata, 27 ianuarie 2018 ora 12.00: CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare –…

- Gabi Giurgiu: “Va fi un retur dificil, va fi o lupta” Capitanul Universitații Cluj analizeaza returul sezonului 2017-2018 și anunța ca echipele din județul Alba raman principalele adversare la promovare. Într-un material publicat pe site-ul clubului, în secțiunea dedicata celor 1200…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita a demarat cercetari, dupa ce un medic de la Spitalul Pucioasa a fost acuzat ca ar fi agresat ruda unui pacient, in mediul virtual fiind postata o inregistrare a incidentului. Din inregistrare rezulta ca incidentul a avut loc pe holul spitalului, chiar…

- Un tanar de 24 de ani a fost retinut pentru deținere ilegala de droguri. Suspectul este originar din raionul Calarași si avea asupra sa un pachețel care conținea un praf alb asemanator cocainei. Incidentul a avut loc, noaptea trecuta, in sectorul Rașcani al Capitalei.

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Sebes, banuit de furt din locuinta, fapta comisa cu ajutorul a doi complici. Politistii i-au perchezitionat locuinta si au gasit o parte din bunurile furate. Potrivit IPJ Alba, in 18 ianuarie, politistii de investigatii criminale…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, cetațean strain, a fost prins cu droguri in buzunar la intrare in Judecatoria Brașov. Jandarmii aflați la punctul de control-acces in sediul instanței, și-au dat seama ca barbatul nu este intr-o stare buna, astfel ca i-au facut control corporal, iar intr-un buzunar…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit internațional, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 2 ani și o luna, pentru savarsirea infractiunii de deținere de droguri de mare risc fara drept. In data…

- Un oradean de 31 de ani, cunoscut samsar de mașini, Sergiu Claudiu Taut, a fost trimis in judecata la sfarșitul anului trecut pentru trafic de droguri. Perchezițiile in acest dosar s-au desfașurat la 31 de adrese din județele Bihor, Satu Mare și Arad. Barbatul a fost trimis in judecata pe 19 decembrie…

- Un tanar din judetul Hunedoara s-a ales cu dosar penal in Alba, dupa ce a condus o masina, fara permis. A fost oprit de politie, pe DN74A, la Abrud. Potrivit IPJ Alba, in 7 ianuarie, in jurul orei 20.30, politistii rutieri din Abrud l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din comuna Buces, […]

- Conform unor surse in noaptea de duminica spre luni, pe raza orașului Vișeu de Sus un echipaj al Poliției de Frontiera Vișeu de Sus a oprit in trafic un autoturism. La volanul masinii se afla un tanar din localitate, relateaza Vasile Dale. Dupa un control amanunțit se pare ca asupra acestuia ar fi…

- Cel mai scurt meci din istoria Divizia A1 de volei masculin: Arcada Galați a trecut de CSȘ 2 CNE Baia Mare in 49 de minute! Partida ramasa restanta din etapa a 13-a s-a disputat in Sala Sporturilor ”Dunarea” din Galați și s-a incheiat cu victoria echipei gazda, in minimum de seturi, in doar 49 de minute!…

- Un tanar de 20 de ani din Cugir a fost retinut de politie, dupa ce, in noaptea dintre ani, a furat doua autoturisme pe care le-a condus fara a poseda permis de conducere. Pe unul dintre autoturisme l-a avariat. Potrivit IPJ Alba, in 4 ianuarie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- Echipa show-ului „Dr. Phil”, prezentata de Phil McGraw, cel mai bine platit prezentator de televiziune din lume in acest an, a fost acuzata de un fost invitat ca i-a pus la dispozitie droguri si alcool, inainte ca el sa vorbeasca in platou despre dependenta lui de aceste substante. Echipa emisiunii…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis joi de catre Jandarmeria Hunedoara, la postul montan de jandarmi din Straja s-a prezentat un barbat care a sustinut ca este de la SPP si a cerut permisiunea de a folosi toaleta din sediul postului. Jandarmilor li s-a parut suspect si l-au legitimat, apoi i-au…

- Jandarmii din Alba sunt pregatiti pentru sezonul rece si vor participa la asigurarea unui climat de normalitate si siguranta pe timpul Sarbatorilor de Iarna. Transmit recomandari atat pentru turistii aflati in vacanta la munte, cat si persoanelor care participa la evenimente, in aceasta perioada. Efectivele…

- „La data de 18 decembrie, in baza Planului de actiune Foc de Artificii 2017 - 2018, politistii au actionat pe linia prevenirii si combaterii faptelor antisociale la regimul materiilor explozive reglementate de legislatie. In cadrul actiunii au fost ridicate in vederea indisponibilizarii 5.594 de articole…

- La data de 17 decembrie a.c., in jurul orei 03.30, politistii din Ocna Mures l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat, prin localitatea Razboieni. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul condus…

- Comitetul de Investigații al Federației Ruse face verificari, in urma unor rapoarte ale mass-media, in care se preciza ca o persoana fara adapost a fost batuta in centrul orașului Sankt Petersburg. Intregul moment a fost filmat. "Pe baza rezultatelor anchetei, va fi luata o decizie procedurala",…