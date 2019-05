Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din comuna Ciugud a fost retinut de Politia Alba, in urma unui scandal in plina strada. Impreuna cu un barbat din Alba Iulia, au batut o persoana, pe strada Bucovinei din municipiu. Potrivit IPJ Alba, luni, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au…

- Trei adolescenți au fost injunghiați pe strada, miercuri seara, in Vaslui, autoritațile fiind in alerta. Agresorul, un tanar de 17 ani, a fost prins și se afla in custodia Poliției, informeaza Mediafax.Citește și: OFICIAL Viorica Dancila CONFIRMA ca Tudorel Toader REFUZA sa demisioneze: Ce…

- Un tanar de 19 ani din Targu Lapus a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, fiind banuit de comiterea unei talharii pe raza orasului. In seara zilei de 20 februarie a.c., in timp ce un barbat astepta in statia de autobuz de pe strada […]…

- Curtea de Apel Craiova a stabilit, marți, sentinta definitiva in dosarul in care barbatul care a injunghiat un tanar de 24 de ani, in fața unui bar din Bumbești-Jiu, a fost condamnat in prima instanța la 5 ani și 2 luni de inchisoare. Instanța din Banie a majorat pedeapsa, la șase ani și zece luni ……

- Doi minori, banuiti de comiterea unei infractiuni de talharie, au fost prinsi, zilele trecute, oamenii legii. Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale au identificat, joi, 14 martie a.c., doi minori, ambii de 15 ani, care au atacat in plina strada o femeie de 47 de ani și i-au furat…

- Un tanar din regiunea Krasnoiarsk, Rusia va ramane mutilat pe viața, din cauza unui accident de-a dreptul șocant. In timp ce statea in stația de autobuz, ochiul baiatului a fost strapuns de un șurub ce a cazut dintr-un camion care tocmai trecea pe strada.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova vor pronunta pe 19 martie sentinta definitiva in dosarul in care barbatul care a injunghiat un tanar de 24 de ani, in fața unui bar din Bumbești-Jiu, a fost condamnat in prima instanța la 5 ani și 2 luni de inchisoare. Decizia de amanare a pronunțarii a fost…

- Un buzoian indragostit de o fata a facut un gest nebunesc cu intenția de a-i dovedi acesteia ca e gata sa-și dea viața daca n-ar mai fi cu ea. Buzoianul s-a taiat cu un cuțit la gat ca sa-i arate cat este de determinat sa n-o piarda, a anunțat reporterbuzoian.ro. A fost trimis la Sapoca Totul s-a petrecut…