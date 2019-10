Tânăr mort, după ce a traversat zebra pe roșu, la Timișoara Accidentul s-a petrecut sambata seara, la intersecția strazilor Arieș și 1 Decembrie 1918. Conducatorul autoturismului circula pe strada Cluj dinspre Complexul Studențesc. La intersecția cu strada 1 Decembrie 1918 șoferul l-a lovit pe pietonul care traversa strada pe culoarea roșie a semaforului. Dupa ce l-a lovit pe barbat, autoturismul s-a izbit violent de un stalp de pe marginea drumului. In urma accidentului, pietonul și-a pierdut viața. Polițiștii de la Rutiera s-au deplasat la fața locului și au deschis acum un dosar penal pentru ucidere din culpa. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

