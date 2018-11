Tanar la spital dupa ce a traversat prin loc nepermis si a fost lovit de masina, in Complexul Studentesc din Timisoara

Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru, trei baieți și o fata, au fost ridicați de poliție miercuri. Oamenii legii povestesc ca in 13 octombrie, cei patru au intrat in casa peste un barbat și l-au talharit. „In fapt, la data de 13 octombrie a.c., cei in cauza, ar fi deposedat prin violența un barbat de un telefon mobil,…

- Echipajul de ambulanța a plecat, miercuri dimineața, de la Spitalul Municipal din Timișoara la Remetea Mare, la o solicitare. A preluat pacientul, iar șoferul se grabea sa ajunga la Timișoara, la spital. Nu a observat, insa, sensul giratoriu și a intrat cu ambulanța in el. In urma…

- Accidentul s-a petrecut in noaptea de marți spre miercuri in sensul din Piața Balcescu. Dan Cozma a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina de un stalp. Polițiștii de la rutiera s-au deplasat la fața locului și au simțit imediat ca șoferul miroase a alcool. L-au pus sa sufle in…

- Polițiștii timișoreni povestesc ca tanarul de 33 de ani are o problema cu jocurile de noroc și avea datorii dupa ce a jucat la pacanele. In noaptea de 26 spre 27 septembrie el a intrat mascat și inarmat cu un cuțit intr-un cazino din Calea Șagului din Timișoara. A amenințat-o pe o angajata…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui barbat in varsta de 65 de ani care conducea un microbuz. El a vrut sa iasa din parcarea supermarketului, insa nu a acordat prioritate unui autoturism condus regulamentar de un șofer in varsta de 28 de ani. Cele doua autovehicule…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui barbat in varsta de 58 de ani care circula la volanul unui autoturism Dacia pe strada Ovidiu Balea. La un moment dat, barbatul a incercat sa depașeasca peste linia continua și a lovit in plin un autoturism Volkswagen al carui șofer in…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza biciclistului, un barbat in varsta de 71 de ani. Acesta circula pe strada Aristide Demetriade, pe banda intai, spre Muzeul Satului. La un moment dat, insa, a virat brusc stanga și i-a taiat calea motociclistului, un tanar de 38 de ani, care…

- Vinovat de producerea accidentului se pare ca ar fi șofer care conducea un autoturism Peugeot pe Bulevardul Liviu Rebreanu. La intersecția cu Calea Martirilor, barbatul a vrut sa vireze la stanga și i-a taiat calea motociclistului care circula regulamentar dinspre Spitalul Județean spre Calea…