Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru cotidianul Rheinische Post, Joerg Radek, vicepresedinte al sindicatului GdP, a declarat ca executivul german nu le-a explicat niciodata in mod adecvat politistilor germani decizia sa de a deschide frontierele Germaniei in fata migrantilor, in 2015. 'Drept rezultat,…

- Uciderea recenta a unui ales pro-migratie membru al partidului cancelarului Angela Merkel, pentru care este suspectat un neonazist, constituie "un semnal de alarma" pentru intreaga Germanie, a atras marti atentia ministrul de interne, potrivit AFP. "Un atentat al extremei-drepte asupra unui reprezentant…

- Uciderea recenta a unui ales pro-migratie membru al partidului cancelarului Angela Merkel, pentru care este suspectat un neonazist, constituie 'un semnal de alarma' pentru intreaga Germanie, a atras marti atentia ministrul de interne, potrivit AFP.

- Un barbat a fost arestat in Germania in legatura cu uciderea unui responsabil politic local in mod declarat pro-refugiati, au anuntat autoritatile duminica, iar media au relatat ca suspectul ar avea conexiuni cu extrema-dreapta, potrivit AFP. Un barbat de 45 de ani a fost arestat sambata dupa…

- Hoegel, in varsta de 42 de ani, a recunoscut ca i-a ucis pe pacienti cu injectii letale si a fost deja condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in 2015 a fost gasit vinovat pentru uciderea a doi oameni. Hoegel si-a selectat in mod aleatoriu victimele in spitalele din orasele Oldenburg si Delmenhorst…

- Puternica Federatie germana din industrie (BDI) a cerut marti coalitiei guvernamentale conduse de cancelarul Angela Merkel sa actioneze pentru a rezolva rapid criza care o zguduie si o decredibilizeaza in ochii mediului economic, transmit AFP si Reuters.

- Un tanar bulgar a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare, in prima instanta, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova in octombrie, a anuntat un tribunal din Ruse (nord), relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Nathalie Loiseau, capul…