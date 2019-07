Tânăr înecat la Șuncuiuș: scafandrii efectuează căutări în Crișul Repede „Apelul a venit la 112 la 15:39. La locul intervenției s-a deplasat un echipaj cu barca de la Statia din Aleșd și echipajul de prim ajutor, tot de la stația din Aleșd . De asemenea, au fost trimiși la fața locului scafandrii din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Oradea. Pana la sosisirea echipajului de scafandri s-au facut cautari cu barca fara sa fie identificata vreo persoana”, a declarat pentru Jurnal bihorean&Bihon.ro, maiorul ISU „Crișana” Bihor, Horia Chereji. In momentul redactarii acestei știri se efectueaza cautari pentru gasirea persoanei de sex masculin, in varsta de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

