- Un mopedist de aproximativ 50 de ani a fost ranti grav, pe Drumul National care face lgatura intre Targoviste si Campulung. Un sofer care nu l-a observat l-a acrosat in momentul in care a vrut sa intre intr-o benzinarie.

- Un copil in varsta de 8 ani a fost transportat in stare foarte grava la spital dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce trecea strada prin loc nepermis, in localitatea Moeciu de Jos, județul Brașov. Potrivit pompierilor, copilul era in coma in momentul in care a fost preluat de echipajul SMURD,…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc vineri dupa-amiaza, pe raza localitații Gilau.Din primele informații, un biciclist de 45 de ani, din Gilau, se deplasa pe acostamentul drumului, pe contrasens, spre Gilau. La un moment dat, acesta ar fi vrut sa traverseze drumul național…

- Un baiat de 21 de ani din Republica Moldova a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori si batut cu bestialitate la Iași, Romania. Incidentul a avut loc in dimineața zilei de 14 iunie, in jurul orei 4, in zona Copou.

- O simpla gluma pe care a vrut sa i-o faca soțului ei a fost la un pas sa o coste viața pe o femeie in varsta de 45 de ani, din satul Catamarești Vale, Botoșani. Aceasta a fost batuta crunt și biciuita de barbat, motiv pentru care a ajuns la spital.

- Scandal uriaș intre doua clanuri, in fața unui notariat! Dupa ce nu au reușit sa-ți imparta bunurile pe cale legala, oamenii și-au imparțit pumni, blesteme, batai cu ranga și cu parul. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional