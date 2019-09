Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 27 de ani din Targu Jiu, Bogdan Virțanu a intrat in coma dupa ce s-a aruncat in piscina pensiunii Casei Danielescu, in timp ce se afla la o nunta. Acesta a sarit in cap și a fost resuscitat de...

- Un tanar in varsta de 27 de ani, din Gorj, este in stare critica si a fost transportat de urgenta la Bucuresti cu elicopterul, dupa ce s-ar fi aruncat in cap, intr-o piscina fara apa, la o nunta, potrivit observator.tv Nimeni nu poate spune de ce a luat aceasta decizie tanarul de 27…

- Un tânar în vârsta de doar 23 de ani a murit în urma unui accident grav petrecut sâmbata noaptea pe DN1A, în localitatea prahoveana Moara Noua, scrie realitateadeprahova.net

- Un tanar in varsta de 20 de ani din Vaslui a ajuns la spital de urgența și se afla intr-o stare grava dupa ce a sarit un gard. Tanarul putea sfarși tragic, a notat estnews.ro. Barbatul a sarit gardul, dar a aterizat fix intr-o țepușa, care i-a provocat o grava rana abdominala. Incidentul a avut loc…

- Imagini de coșmar pe DN 65, la intrarea in comuna Ganeasa, județul Olt. Un accident rutier cu urmari tragice a avut loc sambata dupa-amiza. Un autoturism și o autoutilitara s-au ciocnit frontal, informeaza news.ro Șapte personae au fost ranite in impact, șase dintre ele aflandu-se in autoturism. La…

- Potrivit medicilor Spitalului Clinic Județean de Urgența Craiova, copilul de 12 ani, din Bumbești-Jiu, care marți s-a inecat intr-o piscina din Targu-Jiu, se afla in stare stabila, dar situatia este critica. „Este stabil hemodinamic, dar in continuare este in stare grava. Prognosticul…

- "Un barbat de 24 ani care stergea geamurile apartamentului, la etajul 1, pe strada I. L. Caragiale, si-a pierdut echilibrul si a cazut de la etajul respectiv, de la o inaltime de circa 7 metri. Acesta a fost preluat de ambulanta, in stare grava, efectuandu-se manevre de resuscitare", a transmis IPJ…

- Un copil de sapte ani din comuna galateana Valea Marului a fost adus, sambata seara, in stare grava, cu elicopterul SMURD la Spitalul de Pediatrie din Galati, dupa ce s-a inecat intr-o piscina. Baiatul a fost scos din apa de personalul piscinei, in stare de inconstienta, in stop cardio-respirator. El…