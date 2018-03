Tanar impuscat de un politist, in Vaslui Un barbat in varsta de 26 de ani a murit, joi, dupa ce ar fi fost impuscat accidental de un politist vasluian. Acesta din urma ar fi incercat sa-l opreasca pe tanar, care fugise dintr-o masina pe care ar fi condus-o, desi avea carnetul suspendat, din cate anunta presa locala. Ajuns la ananghie, soferul ar […] Tanar impuscat de un politist, in Vaslui is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acesta din urma este judecat din 2016 pentru mai multe fapte de coruptie. A fost denuntat in 2014 chiar de un subaltern, agentul principal Mihai Vizitiu, care, coincidenta, este chiar cel a carui arma s-a descarcat.

- Un șofer in varsta de 26 de ani – pus sub acuzare in trei dosare penale și suspectat de comiterea unei noi fapte – a fost impușcat mortal, joi, in zona industriala a orașului Vaslui, de un polițist de la Rutiera care-l urmarea pentru ca a refuzat sa opreasca la somațiile sale. Inițial, reprezentanții…

- Medicii au declarat decesul barbatului impuscat in cap de un politist, joi dupa-amiaza, in Vaslui, Romania, dupa ce acesta s-a opus arestarii si a incercat sa fuga. Ancheta a fost preluata de criminalisti.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Vaslui, barbatul a fost dus la Spitalul Judetean, unde a decedat in jurul orei 15.00. Tanarul a fost dus la spital in stare grava, dupa ce a fost impuscat in cap de catre un politist. Conform Politiei Romane, in zona industriala a municipiului Vaslui,…

- Un polițist din Vaslui a impușcat, joi, din greșeala, un tanar suspectat de comiterea unei infracțiuni. Victima, in stare grava, a fost transportata de urgența la spital, cu un elicopter. (VEZI ȘI: MIRACOL IN JUDETUL BACAU! UN BARBAT S-A IMPUSCAT IN CAP, DAR A SUPRAVIETUIT. MOTIVUL INCREDIBIL PENTRU…

- Caz socant la Vaslui! Un polițist a impușcat, in aceasta dupa-amiaza, un tanar in varsta de 27 ani. Din primele informații, se pare ca acesta a fost nevoit sa foloseasca arma din dotare intrucat barbatul se opunea arestarii. UPDATE: Potrivit Politiei Romane, in zona industriala a municipiului Vaslui,…

- Un barbat a fost ranit, joi, in municipiul Vaslui, dupa ce a fost impuscat accidental in cap de un politist care il urmarea, in urma unor informatii ca acesta se afla la volanul unei masini desi avea permisul de conducere suspendat, conform Inspectoratului de Politie Judetean. Purtatorul de cuvant al…

- Un barbat a fost ranit, joi, in municipiul Vaslui, dupa ce a fost impuscat accidental in cap de un politist care il urmarea, in urma unor informatii ca acesta se afla la volanul unei masini desi avea permisul de conducere suspendat, conform Inspectoratului de Politie Judetean.

- FOCURI DE ARMA… Un polițist din Vaslui a impușcat, in aceasta dupa-amiaza, un tanar in varsta de 27 ani, din Zona Industriala. Din primele informații, se pare ca acesta a fost nevoit sa foloseasca arma din dotare intrucat barbatul se opunea arestarii. Potrivit martorilor, tanarul se urcase la volanul…

- Oamenii legii din Brasov au fost alertati despre un incident ce a avut loc chiar in centrul orasului. Un tanar in varsta de 28 de ani a ajuns la spital, in cursul serii trecute. Totul, dupa ce a fost injunghiat de o alta persoana, din cate anunta Antena 3. Victima a fost dusa la spital, […] Tanar injunghiat…

- O batrana a fost ucisa de un tanar agresiv, despre care apropiatii spun ca se afla sub influenta stupefiantelor. Nici macar nu o cunostea. Femeia a aparut in calea lui intr-un moment de furie oarba.

- O comunitatea intreaga este in stare de soc dupa ce doi tineri de 23 de ani au fost gasiti morti intr-un bar din localitatea aradeana Tarnova. Se pare ca un tanar de 23 de ani s-a dus dupa program la barul din localitate, acolo unde lucra iubita sa, s-au certat, iar brabatul a scos un […] The post Crima…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati sa intervina miercuri seara la un accident rutier petrecut pe DN15D, la iesirea din Girov spre Roman, in care au fost implicate doua autoturisme, un microbuz de transport persoane si un autocamion.…

- Un angajat al Politiei de Frontiera a fost impuscat accidental in picior de catre colegul sau. Incidentul s-a intamplat aseara, la vama Leuseni, in momentul predarii armelor la schimbarea turei.

- Politia de Frontiera ofera mai multe detalii despre incidentul din seara zilei de ieri, 22 februarie curent, cind un angajat al Sectorului Poliției de Frontiera Leușeni a fost impușcat accidental in picior de catre un coleg de serviciu. Potrivit unui comunicat la PF, citat de impacttv, un politist de…

- A fost o interventie de proportii, noaptea trecuta, in judetul Bistrita, pe fondul producerii unui accident cu doua autoturisme in care se aflau 10 oameni. Avand in vedere numarul mare de persoane implicate in accidentul ce a avut loc la Ilva Mica, s-a declansat Planul Rosu de interventie, catre locul…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost impuscat, luni, din greseala, de tatal sau, in timpul unei partide de vanatoare care a avut loc langa o localitate din judetul Galati. Victima a fost transportata la spital cu elicopterul.

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost impuscat, luni, din greseala, de tatal sau, in timpul unei partide de vanatoare care a avut loc langa o localitate din judetul Galati. Victima a fost transportata la spital cu elicopterul.Citeste si: AMENINTARE cu BOMBA la Curtea de Apel! Interventie de…

- Un tanar de 19 ani a ajuns la Spitalul de Urgenta din Galati cu o plaga inpuscata la nivel abdomenului. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili in ce circumstante a avut loc incidentul de vanatoare.

- Potrivit sursei citate, la fata locului se afla un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA) Galati. "Cei de SJA au spus ca barbatul este stabilizat pe functiile vitale, dar au apelat la elicopter pentru a ajunge mai repede la spital. Va fi adus la Spitalul Judetean de Urgenta Galati",…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au dispus punerea sub acuzare a unui tanar de 16 ani din comuna Șcheia, in urma unui conflict petrecut in urma cu o saptamana in localitate. Agresorul de etnie roma a fost retinut atunci pentru 24 de ore, fiind in continuare cercetat pentru ...

- Au fost imagini greu de privit, pe un drum din Botosani, in urma carora un tanar sofer care abia a implinit varsta ce ii permite sa dea de carnet a fost retinut. In acest caz, oamenii legii fac cercetari pentru distrugere, lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Un barbat…

- Descoperire macabra in padurea din sectorul Ciocana. Un politist a fost gasit impuscat in cap. Langa cadavrul barbatului a fost gasita o geanta cu lucruri personale si un pistol, detinut legal.

- Urmarit in vederea executarii unei pedepse, a venit la poliție sa solicite cazier judiciar. Ieri, in jurul orei 11.30, la sediul Poliției Orașului Baicoi s-a prezentat un barbat de 29 de ani, din orașul Sinnicolaul Mare, județul Timiș, pentru a obține un certificat de cazier judiciar. …

- Femeia de 27 ani care și-a impușcat accidental iubitul in noaptea de 30 spre 31 ianuarie 2018 urmeaza sa fie audiata de procurori. Tanara, ranita la mana stanga, a suferit miercuri o intervenție chirurgicala, primind ulterior tratament in Terapie Intensiva. ...

- Tanara care și-a impușcat accidental in cap iubitul polițist ar putea fi audiata joi, de anchetatorii care incearca sa afle cum s-a produs incidentul. Barbatul, polițist al Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Olt, a fost internat in stare grava la Spitalul din Craiova.

- Un politist de 33 de ani, angajat in cadrul Serviciului de Crima Organizata Slatina, a ajuns la spital, in stare grava, marti noapte, dupa ce el si iubita lui s-au jucat cu pistolul barbatului, care s-a descarcat accidental. „In cursul ...

- Un politist de la Crima Organizata din Olt, in varsta de 34 ani, este intre viata si moarte la un spital din Craiova dupa ce prietena sa l-a impuscat in cap in noaptea de marti/miercuri, 30/31 ianuarie 2018.

- Un politist de la Crima Organizata din Olt, in varsta de 34 ani, este intre viata si moarte la un spital din Craiova dupa ce prietena sa l-a impuscat in cap in noaptea de marti/miercuri, 30/31 ianuarie 2018.

- Un tanar ofiter in cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Olt a ajuns pe mana medicilor, in cursul noptii de marti spre miercuri, cu o leziune provocata prin impuscare. Starea barbatului in varsta de 33 de ani e grava, tanarul aflandu-se sub stricta supraveghere a cadrelor medicale. E de mentionat…

- Un politist din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt se zbate intre viața și moarte. El a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost impuscat in zona capului de iubita sa. Anchetatorii spun ca pistolul s-a descacat accidental in timp ce era manevrat de femeie, ea…

- Bogdan Dumitrescu, de 33 de ani, din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt, a ajuns, aseara, in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, dupa ce din joaca prietena lui, de 26 de ani, l-a impuscat ...

- Bogdan Dumitrescu, din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt, a ajuns miercuri in spitalul din Craiova, dupa ce a fost impuscat in cap marti seara. Desi din primele informatii a rezultat ca barbatul s-a impuscat singur in cap, din cauza unor neintelegeri cu iubita, mai…

- Un nou caz cutremura MAI! Un politist de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Olt si-a impuscat iubita, dupa care a incercat sa se sinucida. Barbatul de 33 de ani a supravietuit, dupa ce si-a pus pistolul la cap si a apasat pe tragaci, dar starea lui e grava si se afla internat…

- Bogdan Dumitrescu, de 33 de ani, din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt, s-a impuscat in cap marti seara, pe fondul unor neintelegeri cu iubita, de 26 de ani. Tanara a fost ranita la mana stanga, in ...

- Scene socante, marti noapte, in Slatina. Un politist a ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-a impuscat in cap. Se pare ca totul ar fi pornit in urma unui conflict pe care l-ar fi avut cu iubita lui.

- Un politist din Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt a ajuns la Spitalul de Urgenta Craiova, dupa ce noapte trecuta a încercat sa se împuste în cap, pe fondul unor neîntelegeri cu iubita, aceasta din urma

- Incident grav pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui, caruia i-a cazut victima un minor. Pustiul in varsta de 13 ani a fost preluat de cadrele medicale de la Ambulanta si transportat la spital, dupa ce a fost impuscat in picior, transmite Antena3. Incidentul a avut loc sambata dupa-amiaza, in orasul…

- Actrita are o noua relatie. Paparazzi au surprins-o pe Sharon Stone la bratul unui barbat mult mai tanar decat ea! Stone si-a facut aparitia la o premiera de film din New York, apoi la restaurantul Sant Ambroeus, la bratul noului ei partener, un tanar misterios. Sharon a fost casatorita de doua ori.…

- Azi – noapte, in jurul orei 23.00, o patrula de ordine si siguranta publica care desfasura activitati pe raza municipiul Sighetu Marmatiei au observat pe strada Bogdan Voda un tanar care prezenta semnalmentele unei persoane data in urmarire. In urma legitimarii si verificarilor efectuate, politistii…

- Un tanar de 29 de ani din Comrat a fost retinut luni, 15 ianuarie, pentru mituirea unui agent de patrulare. Potrivit denuntului angajatorului Batalionului de patrulare Sud al INP, banuitul i-a propus 3.000 de lei pentru ca acesta sa nu inregistreze si sa nu documenteze cazul privind refuzul de a trece…

- Episod dramatic la o partida de vanatoare de mistreti ce a avut loc in ultima zi a acestei saptamani in Valea Jgheabului, in Caras Severin. Unul dintre participanti, un om in varsta de 50 de ani, a sfarsit, dupa ce a fost impuscat de un alt barbat, conform opiniatimisoarei.ro. Din primele informatii,…

- Turnura neasteptata in cazul care a socat Bucurestiul si, foarte probabil, un caz fara precedent in cazul Politiei autohtone: suspectul in cauza este om al legii, in Capitala. Nici bine nu se aflase ca un suspect in cazul de pedofilie a ajuns la audieri, ca s-a descoperit o informatie absolut socanta.…

- Un tanar in varsta de 19 ani a avut parte de o moarte pe cat de tragica, pe atat de stupida, dupa ce arma pe care el si amicii sai incercau sa o ascunda in masina in care se aflau s-a descarcat in mod accidental. Tragedia s-a petrecut in a doua zi de Craciun, pe raza satului Magura, comuna Ulma.Din…

- Un tanar de 19 ani, din comuna Ulma, judetul Suceava, a murit, dupa ce a fost impuscat in mod accidental, in cap, cu o arma de vanatoare pe care incerca, impreuna cu doi prieteni, sa o ascunda de padurar. Politia a deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar de 18 ani din judetul Suceava a murit dupa ce s-a impuscat, din greseala, cu arma de vanatoare. Baiatul era la branconaj impreuna cu doi prieteni, cand au fost surprinsi de padurar.

- Din primele cercetari ale politistilor ajunsi la fata locului rezulta ca tanarul a murit in conditii pe cat de tragice pe atat de stupide. Cei trei tineri se deplasau in zona forestiera cu un autoturism, avand asupra lor o arma de vanatoare, fiind probabil la braconat. Tinerii s-au panicat…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost gasit impuscat in zona gatului, marti, in a doua zi de Craciun, pe raza comunei Ulma, in zona Lupcina. Nicolae Torac, domiciliat in satul Magura, comuna Ulma, se afla intr-un autoturism, in care s-au mai aflat doi tineri. Din primele cercetari ale politistilor ...

- Un barbat de 31 de ani a fost impuscat accidental, in piept, duminica, in localitatea damboviteana Ludesti, in timp ce se afla la o partida de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Potrivit unui comunicat al IPJ Dambovita transmis Agerpres, barbatul impuscat a decedat…