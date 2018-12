Tânăr grav rănit după ce a intrat cu mașina în trenul care circulă pe ruta Timișoara – Jimbolia Accident grav in aceasta dimineața, in Timiș. Un tanar aflat la volanul unui autoturism a fost transportat in stare grava la spital, dupa ce a intrat cu mașina in trenul care circula pe ruta Timișoara – Jimbolia. Incidentul a avut loc in apropierea localitații Sacalaz. Barbatul in varsta de 24 de ani conducea pe un ... The post Tanar grav ranit dupa ce a intrat cu mașina in trenul care circula pe ruta Timișoara – Jimbolia appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

