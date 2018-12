Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 decembrie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina in urma unor acțiuni de asigurare a ordinii și liniștii, in localurile publice, au identificat, in incinta unui spațiu autorizat pentru distracție, din comuna Hurezani, un tanar, de 24 de ani, din orașul Targu Carbunești,…

- Singurul candidat care a susținut, joi, concursul pentru postul de șef al Secției 6 Poliție Rurala Targu-Carbunești, a fost admis. Silviu Ciupa, cel care a condus și Poliția orașului Targu-Carbunești, atunci cand Ion Buculea a fost imputernicit la Serviciul de Ordine Publica al IPJ Gorj, a primit nota…

- La data de 08 noiembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si arestare Preventiva al IPJ Gorj, un tanar, de 27 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de tentativa la viol și violare de domiciliu. Din primele…

- La data de 08 noiembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si arestare Preventiva al IPJ Gorj, un tanar, de 27 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de tentativa la viol și violare de domiciliu. Din primele…

- La data 26 octombrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au reținut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un tanar, de 26 de ani, din comuna Barbatesti, fiind banuit de savarșirea infracțiunilor de distrugere și tentativa…

- O primarie din Gorj a dat zeci de mii de lei pentru un sistem de boxe pe stalpi prin care reda muzica și hotararile de consiliu local. Este vorba de primaria Targu Carbunești care a alocat 12.000 de lei pentru aceasta investiție. Oamenii sunt incantati de noua investitie, deoarece cu ajutorul acestui…

- La data de 15 octombrie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au identificat in trafic, un tanar de 21 de ani, din comuna Berlesti, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații de domiciliu, fara a poseda permis de conducere. Totodata, in urma verificarilor s-a stabilit…

- La data de 27 septembrie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina, in continuarea cercetarilor privind dispariția minorei Morie Gabriela Isabela, de 14 ani, din comuna Stejari, au identificat-o pe aceasta, in zona Liceului Tehnologic Stoina. Minora a precizat ca, pe perioada dispariției,…