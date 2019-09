Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej au reținut pentru 24 de ore un tanar banuit de comiterea infracțiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, fapta prevazuta de Codul penal. Conform investigațiilor efectuate, la data de 3 august 2019, in jurul orei 16, un tanar in varsta de 19 ani…

- Sambata dimineața, șoferul de 36 de ani din Baia Mare, județul Maramureș, conducea un BMW dinspre Cluj-Napoca spre Dej. Omul era singur in mașina, iar la curba de la intrarea in oraș, mașina a mers tot inainte, a parasit șodseaua pe partea stanga, a lovit un barbat de 79 de ani, aflat pe trotuar, iar…

- Un tanar care a ajuns la Cluj pentru a participa la festivalul Untold a fost talharit ieri dimineața, in Parcul Cetațuia din oraș. Victima a fost acostata de trei tineri, care, sub amenințarea cuțitului, i-au sustras banii și telefonul mobil, a notat stiridecluj.ro. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului…

- La data de 17 iulie 2019, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj-Napoca, au efectuat o percheziție domiciliara, pe raza județului Cluj, pentru documentarea activitații infracționale a doi barbați banuiți…

- Ieri, 8 iulie 2019, in jurul orei 06,24, un barbat de 67 de ani din localitatea Abuș, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107, in afara localitații Jidvei, nu a adaptat viteza corespunzatoare intr-o curba la stanga pe un carosabil umed, a pierdut controlul auto, a parasit partea carosabila…

- Un tanar de 33 de ani, din Florești, și-a gasit sfarșitul pe trecerea de pietoni din fața Coratim, pe strada Campul Painii din Cluj-Napoca. Acesta a fost accidentat de un autoturism și a ramas captiv pana la sosirea pompierilor. In zadar au incercat medicii manevre de resuscitare, leziunile suferite…