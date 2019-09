Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 12 ani a fost transportat de urgența la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc in aceasta seara. Baiatul se afla pe bicicleta și a intrat intr-o intersecție din localitatea Sannicolau Mare, fara sa se asigure, moment in care a fost izbit in plin de un autoturism. Accidentul…

- Un politist a ajuns la spital si a suferit o interventie chirugicala, dupa ce a fost lovit de un barbat care facea scandal la sediul Primariei Zetea. Oamenii legii fusesera chemati acolo pentru aplanarea conflictului.

- In urma cu puțin timp au avut loc doua incidente in sensul giratoriu de la Parcul „Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu( langa magazinul Misona). Din informațiile de la fața locului in primul accident a fost implicat un copil care ar fi fost lovit de o mașina chiar pe trecerea de pietoni. In cel de-al…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc vineri dupa-amiaza, pe raza localitații Gilau.Din primele informații, un biciclist de 45 de ani, din Gilau, se deplasa pe acostamentul drumului, pe contrasens, spre Gilau. La un moment dat, acesta ar fi vrut sa traverseze drumul național…

- Un camion care circula pe Drumul National 6 din Bradesti (judetul Dolj) a izbit un autoturism care se afla stationat pe marginea carosabilului, apoi s-a oprit in peretele casei unui localnic. Din pacate, o persoana si-a pierdut viata.

- Un planor a aterizat fortat, joi, pe un camp de pe raza comunei Reci, insa in urma incidentului nu au fost victime, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Potrivit sursei citate, planorul era condus de o femeie si a aterizat intre localitatile Aninoasa si Magherus.…