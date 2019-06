Tanar din Giurgiu banuit de furtul in scop de folosinta al unui autoturism . La data de 24 iunie a.c., politistii bistriteni au fost sesizati de catre un barbat, in varsta de 37 de ani, din judetul Giurgiu, despre faptul ca in seara zilei de 23 iunie a.c. un tanar, in varsta de 26 de ani, tot din judetul Giurgiu, i-ar fi sustras autoturismul ce se afla parcat, cu cheile in contact, in curtea unui imobil situat pe raza municipiului B ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din județul Giurgiu este cercetat de polițiștii bistrițeni dupa ce, duminca seara, a furat autoturismul unei rude, originara din același județ, in timp ce ambii se aflau pe raza municipiului Bistrița. Pe langa faptul ca a luat mașina fara sa aiba acordul proprietarului, in condițiile in care…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste au retinut pentru 24 de ore, un tanar, de 26 de ani, din Persinari, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. Cel in cauza va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Targoviste cu propunere de arestare preventiva. Tanarul este…

- Un accident rutier s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, pe podul de peste raul Mureș de la Ciumbrud. Un tanar in varsta de 18 ani, fara permis, a ajuns cu mașina suspendata pe un parapet de pe marginea drumului. Potrivit IPJ Alba, un tanar in varsta de 18 ani din localitatea Ciumbrud, in […]…

- Viața i-a pregatit o soarta grea, insa nu s-a lasat batut nicio clipa. Indiferent cat de greu i-a fost sau cate obstacole a avut de trecut cel mai tanar primar din județul Iași, Anton Anti vorbește la trei ani de mandat. Parca necazurile l-au determinat sa lupte și mai mult pentru cetațenii comunei…

- Potrivit IJP Giurgiu, conducatorul unui autoturism Toyota, un barbat de 32 de ani, din București, care circula în direcția Giurgiu, a intenționat sa vireze la stânga pentru a intra în stația de carburanți de la Hanul fermierului,

- In noaptea de 22/23 aprilie a.c., Politia a fost sesizata prin apelarea numarului unic de urgenta 112 despre faptul ca in apropierea unui local din Maieru se afla un barbat de 29 ani, din localitate, care ar fi fost agresat fizic, cu rani in zona abdomenului. La scurt timp de la sesizare, in urma inves…

- Medicii au confirmat un nou deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba de o femeie in varsta de 61 de ani din județul Cluj. Numarul total al deceselor de la inceputul sezonului ajunge astfel la 193, conform Mediafax.Decesul femeii in varsta de 61 de ani, din județul Cluj, confirmata cu virus…

- La data de 4 aprilie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 45 de ani, din localitatea Lumina, judetul Constanta, care a condus un autoturism pe DN 22, fiind sub influenta bauturilor alcoolice 0,46 mg l alcool pur in aerul expirat . Totodata, politistii…