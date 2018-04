Tanar din Galda de Jos retinut pentru viol si furt

Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Sectiei 2 Craiova l-au depistat, azi noapte, in trafic, pe strada Dimitrie Gerota din Craiova, pe N. Andreia, de 22 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism, avand permisul de conducere reținut din data ...

- Ieri, 28 martie 2018, in jurul orei 10.40, politistii Secției 7 Poliție Rurala sebeș au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani, din comuna Miercurea Sibiului, judetul Sibiu. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu a putut prezenta documente…

- La data de 28 martie a.c., in jurul orei 18.30, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe raza localitatii Cricau, l-au depistat pe un barbat de 38 de ani, din comuna Cricau, in timp ce circula cu un ATV, fara a detine permis de conducere, pentru nicio categorie de […]

- Politistii din Alba Iulia l-au retinut pe un tanar ce si-ar fi agresat parintii si ar fi distrus bunuri din locuinta acestora. Este cercetat pentru violenta in familie si distrugere si va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. Potrivit IPJ Alba, la data de 26 martie…

- Politistii clujeni au retinut în 25 martie, pentru 24 de ore. un tânar în vârsta de 19 ani, cercetat pentru comiterea infractiunii de violenta în familie. „Din investigatii a reiesit faptul ca, la data de 24 martie a.c., în urma unor neîntelegeri,…

- Vineri, 16 martie 2018, in jurul orei 2300, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Ighiel, comuna Ighiu, l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din comuna Metes, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Vineri, 16 martie 2018, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 30 de ani, din comuna Horea, dupa ce au constatat ca acesta si-a incalcat obligatiile stabilite, la data de 23 februarie 2018, de catre Parchetul de pe langa…

- Vineri, 9 martie 2018, in jurul orei 22.30, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe raza localitatii Tauti, comuna Metes. Un barbat de 49 de ani din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism pe strada Principala din localitate,…

- Un tanar de la Ordine Publica din Bistrița a fost reținut ieri pentru luare de mita. Alaturi de omul legii mai este cercetat și un fost polițist ieșit la pensie. Se pare ca fapta este din perioada 2016-2017.

- Un tanar, banuit ca a pus in circulatie monede false, a fost depistat ieri de politistii de combatere a criminalitatii organizate si retinut pentru 24 de ore. Ieri, 12 martie, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului…

- Sambata, 10 martie 2018, in jurul orei 21.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe DJ 107 – Manarade, l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism a carui autorizatie provizorie de circulatie era expirata din luna octombrie…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din județul Alba, pe numele caruia autoritațile judiciare germane au emis mandat european de arestare pentru savarșirea de infracțiuni contra patrimoniului a fost reținut de polițiști in municipiul Sibiu. Persoana in cauza a fost predata polițiștilor din cadrul I.P.J.…

- „La data de 5 martie, politistii Sectiei 9 Rurala Harlau au fost sesizati de catre un barbat de 32 de ani, din comuna Belcesti, despre faptul ca un tanar i-ar fi distrus autoturismul proprietate personala, parcat pe raza comunei Belcesti. In urma cercetarilor efectuate de catre politisti a reiesit…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din comuna Șona s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce circula cu un moped neinmatriculat, fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 martie, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei […]

- Ieri, 5 martie 2018, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din comuna Sona, in timp ce circula cu moped, pe raza localitatii Sona, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule si fara ca mopedul sa fie inmatriculat…

- Ieri, 4 martie 2018, in jurul orei 05.20, politistii Sectiei 5 Poliție Rurala Blaj in timp ce actionau pe DJ 107C, au oprit pentru control un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Cergau. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0.88 mg/l alcool…

- RETINUT…Politistii au retinut un tanar din comuna Puscasi, banuit de comiterea a trei infractiuni de furt din locuinte si dintr-un autoturism. Astfel, la data de 28 februarie, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Vaslui au probat activitatea infractionala a unui tanar de 18 de ani, din comuna…

- La data de 28 februarie a.c., in jurul orei 00.10, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un tanar de 19 ani, din Galda de Jos, in timp ce conduceau un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii tanarului cu aparatul etilotest,…

- La data de 24 februarie 2018, in jurul orei 19.45, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza comunei Salistea, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un tanar de 24 de ani, din comuna Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- La data de 25.02.2018, in jurul orei 04.00, polițiștii Secției 4 Ploiești au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre un tanar, din Puchenii Mosneni, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in interiorul unui bar, persoane necunoscute i-au sustras o suma de bani. La fata locului s-a deplasat o echipa…

- Politistii au retinut un tanar de 31 de ani in timp ce incerca sa obtina 2.000 de euro de la o persoana prin metoda accidentul. Politistii au cateva recomandari pentru a evita astfel de inselaciuni.

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din comuna Salistea, este a fost retinut de Politie dupa ce, oprit in trafic, la volanul unui autoturism, a prezentat politistilor un permis de conducere falsificat, emis de autoritatile din Republica Moldova. Barbatul a fost oprit, pentru control, marti, in jurul orei…

- Amenzi de peste 7.500 lei au fost aplicate de politisti, in urma unor raiduri in cluburile de noapte de pe Valea Birgaului. Totodata, un tanar din Susenii Birgaului s-a ales cu dosare penal, dupa ce oamenii legii au gasit asupra lui un spray iritant lacrimogen. Sambata spre duminica noaptea, polițiștii…

- La data de 12 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 41 de ani, din comuna Prigoria, banuit de savarsirea infractiunii de amenințare si violare…

- La data de 9 februarie a.c, polițiști din cadrul Sectiei de politie rurala Merei, in urma activitatilor specifice desfasurate, au identificat principalul banuit de comiterea unui furt de echipamente de telecomunicatii.

- Un tanar de 18 ani din localitatea Balta Arsa din judetul Botosani a fost retinut de politisti, dupa ce a agresat in trafic un barbat de 68 de ani si ar fi distrus masina acestuia, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie, Maria Carp. Potrivit sursei citate, in…

- Un barbat in varsta de 34 ani, locuitor al capitalei a fost reținut in flagrant delict de angajații Secției combaterea infracțiunilor in locuri publice și transport urban cadrul Directiei de Politie a mun.Chisinau, pentru furt de telefon.

- Luni, un tanar de 29 de ani din Lunca Ilvei a fost injunghiat in zona abdominala de catre un batran de 80 de ani. Ieri, batranul a fost reținut, urmand sa fie propus astazi pentru arest preventiv.

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un tânar cercetat pentru comiterea mai multor furturi de pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 6 februarie a.c., polițiștii au reținut pentru 24 de ore un tânar, în vârsta de 19 ani, din Cluj-Napoca, cercetat…

- Polițistii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej au reținut pentru 24 de ore un tanar, de 21 de ani, din Salaj, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si tulburarea ordinii si linistii publice. La data de 2 februarie, in jurul orei 23:00, cel in cauza, in timp ce se afla…

- La data de 05 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au identificat in trafic un tanar, de 17 ani, din comuna Tantareni, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Cruset, fara a poseda permis de conducere. Din declaratia acestuia a rezultat ca autoturismul…

- La data de 02 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Tg-Jiu au fost identificat un tanar, de 20 de ani, din comuna Telesti, care la data de 01 februarie a.c., ar fi sustras un laptop din incinta școlii din Telești. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul…

- Potrivit unui comunicat de presa de vineri seara al IPJ Timis, politistii Sectiei 4 Rurale Peciu Nou au retinut un barbat de 43 de ani, care a agresat un copil la Scoala Gimnaziala Sanmihaiu Roman . Acesta a fost dus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Politiei Timis. Barbatul…

- Un tanar din Constanta, banuit de comiterea unei infractiuni de furt a fost identificat de politistii constanteni. Acesta este suspectat ca a alimentat masina la un peco din Agigea si a plecat fara sa ahite contravaloarea carburantului. Potrivit IPJ Constanta, la data de 31 ianuarie a.c., politistii…

- Un tanat in varsta de 19 ani originar din raionul Hancești, a fost reținut de poliție pentru ca a atacat și jefuit o doamna in sectorul Rașcani al capitalei. Incidentul a avut loc pe strada Kiev.

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au retinut pe un tanar de 29 de ani, din comuna Intregalde, ce este cercetat pentru distrugere si lovire. In sarcina lui s-a retinut faptul ca, in seara zilei de 27 ianuarie, in timp ce se afla pe raza municipiului…

- Ieri, 25 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Campeni, sprijiniti de politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni l-au identificat si retinut pe un tanar de 24 de ani, din comuna Bistra, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Tanarul a fost…

- Un barbat din comuna argeseana Albota, prins de politisti dupa ce a vanat ilegal pe un fond de vanatoare, a fost retinut sub acuzatia braconaj si va fi prezentat miercuri in fata procurorilor pentru propunerea masurilor preventive, scrie AGERPRES.Citeste si: Dezvaluiri SOC dupa lovitura DEVASTATOARE…

- Politistii doljeni din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, cu sprijinul politistilor din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Plenita, sub directa coordonare a procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj au identificat ieri un barbat de 20 de ani, din ...

- Polițiștii de la posturile de poliție Dumitrița și Budacu de Jos, aflandu-se in serviciul de patrulare, au surprins vineri, 19 ianuarie, in flagrant delict un tanar de 17 ani, din Dumitrița. Acesta a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Alți doi barbați au fost sancționați contravențional, cu…

- Un tanar, de 18 ani,din comuna gorjeana Scoarta, a fost retinut ieri de politisti pentru comiterea mai multor spargeri. Ultimul furt a avut loc in data de 7 ianuarie si a fost comis la sediul unei firme din Targu-Jiu, de ...

- Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au reținut, pentru 24 de ore, un barbat, de 24 de ani, din Florești, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

- Ieri, 7 ianuarie 2018, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni, in timp ce actionau pe DN 75, pe raza localitatii Vadu Motilor, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Risca judetul Cluj. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul…

- La data de 05 ianuarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, un tanar, de 20 de ani, din comuna Licurici, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. Acesta, in noaptea…