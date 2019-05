Tânăr din Coldău, record de viteză pe DN17! Ce valoare a indicat aparatul radar FOTO – Arhiva In perioada 29 aprilie – 1 mai, polițiștii de la ordine publica și rutiera au acționat pe raza intregului județ, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica și creșterea gradului de siguranța rutiera in trafic. Acțiunile au vizat combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere: excesul de viteza și conducerea vehiculelor sub influența alcoolului. Recordul de viteza inregistrat de aparatul radar a fost de 208km/h, iar șoferul, un tanar de 23 de ani, din Coldau a fost depistat și oprit la timp, inainte sa produca o tragedie, pe DN17, intre localitațile… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

