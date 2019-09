Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 23 de ani este cautat de catre polițiști și familie. Acesta a plecat azi-dimineața, 2 septembrie, de la locuința din Cluj-Napoca și nu a mai revenit, iar telefonul ii este inchis. Daca dețineți informații cu privire la acesta, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta…

- La data de 29.08.2019, in jurul orelor 11.30 lucratorii Secției nr. 7 Poliție Rurala Cocoraștii Colț au fost sesizați telefonic despre faptul ca numitul Pisau Constantin, in varsta de 79 de ani, din com. Ariceștii Rahtivani, ar fi plecat in mod voluntar de la adresa de domiciliu și nu a mai revenit.…

- O noua disparitie in Romania! Marcu Maria Cristina, o adolescenta de 14 ani, este cautata de politisti. Oamenii legii cauta o adolescenta de 14 ani, care a plecat de acasa si nu a mai revenit, stabilindu-se ca, in noaptea de duminica spre luni, a dormit la o vecina, iar apoi a plecat intr-o directie…

- Un tanar in varsta de 31 de ani, originar din comuna Ostra, a disparut fara urma acum o luna de zile, iar familia incearca sa dea de urma acestuia. Silviu Silea a disparut in Germania, zona Gutersloh, unde lucra la un abator.Suceveanul se afla in Germania din luna martie, iar familia spune ca au ...

- Sambata seara, in jurul orei 21.30, Poliția Orașului Plopeni a fost sesizata cu privire la dispariția minorului Ciungu Alberto Lovin, in varsta de 13 ani, din localitate. Se pare ca acesta a plecat voluntar de la domiciliu la data de 19 iulie și nu a mai revenit. La acel moment, era imbracat cu pantaloni…

- O tanara in varsta de 24 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliul conjugal din 15 decembrie 2018 si nu a mai revenit. Politistii fac un apel la oricine o vede sau are informatii despre ea sa sune la numarul 112 si sa anunte.

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 31 mai a.c., MARIȘ IOAN, în vârsta de 37 ani, din comuna Budești, județul Maramureș, a plecat de la locuința din localitatea Florești, județul Cluj, unde statea în chirie, iar de atunci nu este de gasit. SEMNALMENTE…

- Un barbat din Lugoj este cautat de cateva zile de familie si politisti. Barbatul se numeste Adrian Ambrus si are 44 de ani fiind domiciliat pe strada Rarau. Omul are aproximativ 1,80 inaltime si o greutate de 75-80 kg . “Ultima oara a fost vazut la domiciliu, pe strada Rarau si a plecat spre gradina…