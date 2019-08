Tanar din Cernavoda escortat si incarcerat in Penitenciarul Poarta Alba

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 iulie, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Mangalia au emis un mandat de executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc, pe numele unui barbat in varsta de 28 de ani, conform ISU Constanta. Barbatul in cauza a fost…

- Un baimarean de 23 de ani este cercetat de politisti pentru comiterea unui furt de telefon mobil, a carui valoare a fost estimata la 1.900 de lei. Politistii au demarat activitatile specifice saptamana trecuta, dupa ce au fost sesizati de catre o femeie din Baia Mare cu privire la comiterea infractiunii,…

- La data de 25 iunie a.c., politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Cernavoda au depistat un barbat, in varsta de 27 de ani, din orasul Cernavoda, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis mandat de executare a pedepsei de 5 ani, 9 luni si 10 zile inchisoare pentru savarsirea…

- Un barbat a fost incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba pentru proxenetism. Potrivit IPJ Constanta, la data de 24 iunie a.c., in jurul orei 17.30, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Medgidia au depistat un barbat, in varsta de 38 ani, pe numele caruia Judecatoria…

- In urma activitatilor desfasurate de politisti din cadrul Politiei municipiului Buzau – Biroul de Investigatii Criminale in cazul unui furt din auto sesizat la data de 4 iunie a.c. de un tanar de 23 de ani din Buzau, s-a stabilit ca principalul banuit ar fi un buzoian de 37 de ani.

- Ieri, 28 mai 2019, in jurul orei 19.00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Sebeș, in timp ce acționau pe strada 1 Mai din localitatea Petrești, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, din Sebeș. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Un tanar de 20 de ani, din Berchișești, a fost reținut pentru 24 de ore și incarcerat in arestul Poliției Suceava, pentru distrugere și tentativa de furt calificat. Ieri, in jurul orei 11.00, prin scoaterea mai multor bucați de lemn din peretele locuinței unei femei de 53 de ani din comuna, individul…

